Ban hành rủi ro thiên tai cấp 4 do bão số 5

TPO - Từ sáng đến chiều nay (23/8) bão số 5 đã tăng gần 2 cấp, dự báo tiếp tục “bùng lên” từ chiều nay do đi qua một vùng biển rất ấm. Ngay chiều tối mai (24/8), bão bắt đầu gây ra gió mạnh và mưa lớn trên đất liền, trọng tâm từ Thanh Hoá đến Quảng Trị. Dự báo thời điểm đổ bộ bão có thể đạt cường độ cấp 12, giật cấp 15. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia phát đi cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4.

Vào 15h chiều nay (23/8), tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 250km về phía đông đông bắc với cường độ cấp 9-10, giật cấp 12. Như vậy từ sáng đến đầu giờ chiều nay, bão đã tăng gần 2 cấp.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thời gian “bùng lên” thực sự của bão số 5 là từ chiều nay khi đi qua một vùng biển rất ấm với nhiệt độ bề mặt lên 30 độ. Do được tiếp năng lượng từ vùng biển này, bão sẽ tăng thêm 2-3 cấp trước khi đổ bộ đất liền nước ta.

Dự báo, trong 24h (tính từ 13h chiều 23/8), bão di chuyển rất nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và tiếp tục mạnh lên. Đến 13h chiều mai (24/8), bão đã di chuyển đến vùng biển phía nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc) với cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 14.

Trong 24-48h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13h chiều 25/8, tâm bão trên vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Dự báo trong từ chiều đến đêm 25/8, bão tiếp tục di chuyển nhanh với tốc độ 15-20km/h, đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hoá - Quảng Trị, tâm bão có thể đổ bộ Nghệ An – Hà Tĩnh với cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15.

Sau đó bão đi sâu vào đất liền khu vực Thượng Lào, suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới. Đến13h chiều 26/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Thượng Lào với cường độ còn cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo đường đi của bão số 5.

Theo các chuyên gia, bão số 5 là cơn bão rất nguy hiểm do tốc độ di chuyển rất nhanh, thời gian từ khi bão hình thành trên Biển Đông đến khi đổ bộ chỉ khoảng hai ngày. Bão cũng đạt cường độ rất mạnh.

Dự báo từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15. Thời gian gió mạnh quần thảo dữ dội nhất sẽ tập trung trong ngày 25/8.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm trong 3 giờ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ từ đêm 24/8 đến ngày 26/8 cũng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Hà Nội, Đà Nẵng trong hai ngày 25-26/8 có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm 6-8m, biển động dữ dội.

Từ chiều ngày 24/8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Vùng ven biển từ Ninh Bình-Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,2m. Mực nước tại Sầm Sơn (Thanh Hoá) cao 3,2-3,6m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,3- 3,8m, tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) cao 2,2-2,8m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,5- 2m. Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông, các đảo từ Nghệ An tới Bắc Quảng Trị.

Trước nguy cơ tàn phá của bão số 5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã phát đi cảnh báo rủi ro thiên tai lên cấp 4 cho vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Huế, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc của Quảng Trị, khuyến cáo bão có khả năng gây thiệt hại lớn về người, thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất. Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo người dân liên tục cập nhật các bản tin dự báo về cơn bão để chủ động phòng tránh.