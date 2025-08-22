Mưa lớn gây ngập sâu ở Lạng Sơn

TPO - Trưa 22/8, trời hửng nắng nhưng nước lũ vẫn dâng cao tại các thôn bản ở xã Vạn Linh, tỉnh Lạng Sơn gây thiệt hại cho người dân, nhất là thời điểm na đặc sản địa phương vào chính vụ.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Linh Hoàng Xuân Anh cho biết mặc dù là xã vùng cao, bao bọc bởi dãy núi Cai Kinh nhưng do nước lũ tràn xuống từ các khe núi dẫn đến nhiều nơi bị ngập lụt sâu.

Đoàn viên, thanh niên xã Vạn Linh tham gia hái và vận chuyển quả na ra khỏi vùng nước nguy hiểm.

Nhờ vào sự vào cuộc, hỗ trợ của các tổ chức, ngành chức năng nên na đã cơ bản được đưa đến nơi cao, giao bán cho các tư thương.

Cấp ủy, chính quyền, các đơn vị chức năng cảnh báo và hỗ trợ sơ tán người dân nên không có thiệt hại về người nhưng tài sản, hoa màu, cây trái của bà con bị ảnh hưởng nặng nề. Trong đó có thôn Lũng Na và Lũng Gio hiện vẫn bị cô lập.

Sọt chuyên dụng để thu hái, đựng na được "giải cứu" kịp thời.

Các thùng xốp chuyên để đựng na được vận chuyển đến nơi cao ráo.

“Khó khăn nhất hiện nay là na đang vào chính vụ, ngày cận rằm tháng 7 âm lịch nhưng tại hai thôn Y Tịch, Vạn Linh nước dâng cao làm cây na hư hỏng, gãy cành. Toàn xã Vạn Linh có khoảng 700 ha na đang thời kỳ thu hái, trong khi đó quả đặc sản này chín nhanh, dễ rơi rụng, hỏng nên xã đã đề nghị Trung đoàn 141, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị chức năng cùng lực lượng tại chỗ địa phương hỗ trợ người nông dân vận chuyển na đến nơi tập kết an toàn, giao bán cho tư thương đang chờ. Công việc đang tiến hành rất khẩn trương và số nông sản, hoa quả của bà con cũng đã được đến nơi an toàn, tránh thiệt hại nặng về kinh tế…” - Bí thư Hoàng Xuân Anh nói.

Ô tô của người dân hái na bị nước cuốn trôi, hư hỏng nặng.

Lãnh đạo xã Vạn Linh cũng xác nhận tại khu vực Nam Lân 2, xã Vạn Linh do nước mưa dâng cao bất ngờ nên đã cuốn trôi một chiếc xe ô tô tải nhỏ của một hộ gia đình ở địa phương đi hái na. Hiện xe đang được đội cứu hộ, người dân đưa đến vị trí an toàn.

Gia súc, gia cầm được các đơn vị chức năng đưa ra khỏi vùng nước nguy hiểm.

Nông sản của người dân cũng được đưa đến nơi an toàn.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn, trong các ngày 21/8 và 22/8, mưa lớn liên tục kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến diện tích hoa màu, giao thông, nhà ở của nhân dân trên địa bàn. Các địa phương vùng trũng thấp, ven sông suối ở các xã Hữu Lũng, Bắc Sơn, Tân Thành, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Yên Bình, Hữu Liên, Nhất Hòa… bị ngập sâu cục bộ, giao thông đi lại khó khăn. Nhiều khu vực nguy cơ sạt lở cao, lực lượng chức năng đã hỗ trợ di chuyển người dân đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn giúp người dân xử lý những cây to gãy đổ, gia cố nhà cửa phòng chống bão lũ.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường, tính đến hết ngày 21/8, toàn tỉnh có 85 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất và ngập nước, trong đó 2 hộ bị đất đá sạt vào nhà, 57 nhà bị đất đá sạt lở sau nhà, 26 hộ bị ngập nước. Khoảng 315 ha lúa, 186 ha hoa màu bị ảnh hưởng. Trên địa bàn tỉnh có 38 điểm, vị trí trên các tuyến giao thông bị sạt lở đất đá, với khoảng 1.000 m3 và một số cầu, đường bị ngập cục bộ…