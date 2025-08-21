Nhiều nơi ở Lạng Sơn chìm trong biển nước

TPO - Mưa to, kéo dài từ đêm qua đến ngày hôm nay (21/8), tại các sông, suối ở Lạng Sơn nước dâng cao bất ngờ làm ngập lụt nhiều địa bàn dân cư khiến đời sống người dân bị đảo lộn, gian khó.

Theo thông báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn, từ chiều tối 20/8 đến trưa 21/8, nhiều địa phương trong tỉnh Lạng Sơn xuất hiện mưa vừa, mưa to kéo dài. Do đó, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều điểm có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại một số xã như: Xuân Dương, Đình Lập, Thái Bình, Nhất Hòa, Châu Sơn, Hưng Vũ, Kiên Mộc, Na Sầm, Tân Văn, Thiện Tân, Vũ Lăng, Vũ Lễ, Yên Bình…

Nhiều xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nước dâng cao, gây ngập úng nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại tuyến đường tỉnh 243, đoạn qua thôn Làng Que và thôn Lân Châu (xã Hữu Liên - huyện Hữu Lũng cũ), mưa lớn đã gây sạt lở đất, làm đất đá tràn lấp toàn bộ mặt đường. Cũng trên tuyến đường này, đoạn qua thôn Tân Yên, mưa lớn gây ngập úng sâu khoảng 80 cm. Do đó, các phương tiện không thể lưu thông qua những điểm này.

Bên cạnh đó, tại thôn Làng Bên, mưa lớn còn gây sạt lở đất ở khu vực gần nhà dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Các tuyến đường nước ngập úng sâu, nhiều phương tiện giao thông không thể di chuyển, lưu thông trên đường.

UBND xã Hữu Liên đã huy động các lực lượng chức năng hỗ trợ 4 hộ gia đình di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tại xã Tuấn Sơn (huyện Hữu Lũng cũ), nhiều tuyến đường, hộ dân trên địa bàn xã bị ngập lụt. Lực lượng Công an xã đã nhanh chóng, khẩn trương tiếp cận hỗ trợ, giúp đỡ đưa bà con nhân dân đến các địa điểm an toàn, di dời tài sản bị ngập lụt, căng dây cảnh báo các khu vực nguy hiểm để người dân cảnh giác…

Lực lượng Công an Lạng Sơn tham gia cứu hộ tại xã Tuấn Sơn.

Theo thông tin nhanh từ lãnh đạo xã Xuân Dương (huyện Lộc Bình cũ), tỉnh Lạng Sơn), trưa 21/8 nước đã dâng cao gây ngập lụt tại nhiều khu vực trong xã khiến khoảng 20 hộ dân ở trong khu vực ngập lụt cần di dời.

Cùng đó, chính quyền xã Xuân Dương đã huy động máy xúc thực hiện san gạt những điểm sạt lở đất trên các tuyến đường để đảm bảo giao thông thông suốt.

Công an xã Tuấn Sơn di dời người dân, trẻ nhỏ ra khỏi nơi nguy hiểm.

Trước tình hình bão lũ có diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp cùng Công an các xã và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai lực lượng, rà soát các hộ dân ở vị trí nguy hiểm, hỗ trợ gia cố nhà cửa, di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Chính quyền và lực lượng chức năng xã Xuân Dương khẩn trương sơ tán dân và đồ đạc đến nơi an toàn.

Hiện các đơn vị duy trì 100% quân số trực chiến 24/24, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, phương án ứng cứu trong mọi tình huống, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại về người. Qua đây, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật thông tin từ chính quyền và lực lượng chức năng, chủ động sơ tán khi có yêu cầu để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.