Mưa kéo dài, đường phố TPHCM, Đồng Nai ngập sâu, hàng loạt xe chết máy

Theo ghi nhận của phóng viên, cơn mưa bắt đầu từ khoảng 3 giờ sáng 21/8, chỉ trong nửa tiếng, nước mưa đã gây ngập trên nhiều tuyến đường ở TPHCM. Các tuyến Song Hành, Nguyễn Văn Quá (quận 12 cũ), Lê Đức Thọ, Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp cũ) đều bị ngập sâu.
Nghiêm trọng nhất là đường Phan Huy Ích (đoạn qua phường Tân Sơn, quận Tân Bình cũ), nước dâng hơn nửa mét, kéo dài gần 2 km. Dòng nước cuồn cuộn cuốn theo rác thải, bùn đất, tạo sóng lớn mỗi khi ôtô chạy qua, đe dọa an toàn người đi xe máy.
Anh Tuấn (ngụ phường Gò Vấp) kể phải dắt bộ xe máy gần một cây số để tìm chỗ sửa. “Cứ nghĩ đi sớm để tránh kẹt xe, ai ngờ lại vướng biển nước, vừa mệt vừa trễ giờ làm”, anh nói.
Chị Lan (ngụ An Nhơn) cho hay khi di chuyển trên đường Phan Huy Ích, xe chị chết máy. Đang loay hoay dắt bộ, một ôtô chạy qua khiến sóng nước đánh mạnh, làm cả chị và xe ngã xuống đường. “May có vài người đi ngang giúp dựng xe lên, chứ lúc đó tôi hoảng loạn, không biết tính sao”, chị nhớ lại.
Trong khi đó, tại Đồng Nai sáng 21/8, lực lượng chức năng phường Long Bình (tỉnh Đồng Nai) đang tiếp tục hỗ trợ người dân ra khỏi khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng.
Trước đó, do mưa kéo dài trong đêm, một số khu vực dân cư khu vực suối Linh, suối Chùa khiến khu nhà ở của người dân bị ngập nước, gây mất an toàn cho người dân. Ngay trong đêm, Công an phường Long Bình phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đồng Nai tổ chức ứng cứu, hỗ trợ đưa người dân đến nơi an toàn và hỗ trợ bảo vệ tài sản cho người dân.