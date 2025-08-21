Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

TPHCM đón đợt mưa dông diện rộng

Hữu Huy
TPO - Hội tụ gió hoạt động trên khu vực Nam bộ, gây mưa dông diện rộng cho khu vực (bao gồm TPHCM) trong thời gian từ nay đến cuối tuần.

Từ sáng sớm 21/8, nhiều nơi ở TPHCM có mưa diện rộng kéo dài. Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên cho biết, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực vùng ven và trung tâm TPHCM.

Dự báo trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 25-60mm, có nơi trên 70mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

3.jpg
Mưa diện rộng tại TPHCM từ sáng 21/8.

Về nguyên nhân gây mưa, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên cho biết hiện nay gió mùa Tây Nam (tác nhân gây mưa tại khu vực Nam bộ và Tây Nguyên trong mùa mưa) hoạt động với cường độ trung bình. Hội tụ gió tồn tại trên khu vực.

Trong những ngày tới, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, từ khoảng ngày 24/8 trở đi có cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nâng trục dần lên phía Bắc, có trục qua Bắc bộ đến khoảng ngày 23-24/8 hoạt động suy yếu dần. Hội tụ gió trên cao hoạt động tốt trên khu vực Nam bộ từ khoảng ngày 23/8.

Từ những hình thế thời tiết chính kể trên, cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 21-22/8 và từ ngày 28-29/8: Thời tiết TPHCM có mây thay đổi, ngày nắng, có lúc gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C.

Từ ngày 23-27/8 và từ ngày 30-31/8: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa rào và dông nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C.

Trên các vùng biển TPHCM, thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong những cơn mưa dông. Gió Tây Nam phổ biến với cường độ ở khoảng cấp 4-5, khoảng từ ngày 24-29/8 cường độ gió mạnh hơn, ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Hữu Huy
