Mưa dông gia tăng ở TPHCM trong tuần mới

Hữu Huy
TPO - Cơ quan khí tượng dự báo trong tuần mới, TPHCM và khu vực Nam bộ có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Mưa dông có xu hướng gia tăng từ ngày 21-22/8.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, hồi 7 giờ ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực vịnh Bắc bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 135km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Do ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TPHCM) có gió Tây Nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; độ cao sóng 1,5-3,5m. Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc có gió Tây đến Tây Nam cấp 3-4; độ cao sóng 0,5-1,5m. Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

ap-thap-123.png
Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới theo dự báo.

Dự báo thời tiết khu vực TPHCM và Nam bộ hôm nay (18/8) có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, trong 24-48 giờ tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía nam đảo Hải Nam, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới mở rộng, ảnh hưởng đến nhiều khu vực.

1.jpg
Mưa dông tại TPHCM có xu hướng gia tăng từ khoảng ngày 21-22/8. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Dự báo trong 3-10 ngày tới, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu khi đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Khoảng ngày 21-22/8, rãnh áp thấp sẽ hình thành trở lại qua Nam Trung Bộ, đồng thời gió mùa Tây Nam - tác nhân chính gây mưa ở Nam bộ và Tây Nguyên hoạt động mạnh dần lên.

Cơ quan khí tượng dự báo từ cuối tuần, mưa ở Nam bộ và Tây Nguyên sẽ có xu hướng tăng, tập trung vào chiều tối và tối, cần đề phòng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Hữu Huy
