Nhịp sống phương Nam

Google News

Tình hình mưa dông ở TPHCM trong tuần mới

Hữu Huy
TPO - Từ ngày 11 - 17/8, thời tiết TPHCM có mây thay đổi đến nhiều mây; ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa rào và dông nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên vừa có bản tin dự báo thời tiết tuần 2, tháng 8/2025 tại TPHCM (từ ngày 11 đến ngày 20/8).

Theo đó, cơ quan này dự báo, trong thời gian trên, rãnh áp thấp có trục qua khu vực duyên hải Nam Trung bộ sẽ hình thành và hoạt động mạnh dần. Gió mùa Tây Nam (gây mưa) hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam khoảng ngày 13-14/8 có xu hướng lấn Tây và nâng dần trục lên phía Bắc, đến khoảng ngày 18-19/8 có trục qua Nam bộ - Nam Trung bộ. Hội tụ gió trên cao hoạt động tốt đến hết ngày 17/8.

11111.jpg
Từ ngày 11 - 17/8, TPHCM có mưa rào và dông nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Từ những hình thế thời tiết chính nêu trên, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên dự báo từ ngày 11 - 17/8, thời tiết TPHCM có mây thay đổi đến nhiều mây; ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa rào và dông nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C.

Từ ngày 18-20/8, thời tiết khu vực thành phố có mây thay đổi, ngày nắng, có lúc gián đoạn, khả năng mưa dông xu hướng giảm, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây nguy hiểm cho người và thiệt hại về tài sản. Đề phòng mưa lớn cục bộ trong những ngày đầu tuần có thể gây ngập một số tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố.

Trên các vùng biển TPHCM, thời tiết có mưa rào và dông từ vài nơi đến rải rác. Đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong những cơn mưa dông. Gió Tây Nam phổ biến với cường độ khoảng cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, đến khoảng 2- 3 ngày cuối tuần cường độ gió giảm dần.

Nhiệt độ trung bình tuần 2, tháng 8/2025 xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, dao động từ 27,5-29 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C, từ ngày 18-20/8 phổ biến 31-34 độ C. Tổng lượng mưa tuần xấp xỉ hoặc cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 60-120mm, có nơi trên 120mm.

Hữu Huy
