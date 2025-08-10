Miền Trung sắp đón ‘mưa vàng’ giải nhiệt

TPO - Sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, dự báo trong chiều tối và đêm nay (10/8), khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và dải ven biển Nam Trung Bộ sẽ có mưa rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực miền Trung đang trải qua một đợt nắng nóng kéo dài nhất trong mùa hè năm nay. Ngày hôm qua (9/8), nhiều nơi ở miền Trung có nắng nóng trên 39 độ như Tuyên Hoá (Quảng Trị), Đô Lương (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh).

Dự báo trước khi đón mưa dông trong chiều tối nay, miền Trung tiếp tục có nắng nóng diện rộng, cục bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Trong chiều tối nay, mưa dông sẽ xuất hiện rải rác ở khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và duyên hải Nam Trung Bộ từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 50mm.

Đà Nẵng có thể đón mưa dông trong chiều tối nay (10/8).

Dự báo sang ngày mai (11/8), nắng nóng quay trở lại miền Trung nhưng cường độ giảm 1-2 độ so với hôm nay. Từ đêm mai (11/8), khu vực duyên hải Nam Trung Bộ lại đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ 12/8, nắng nóng chấm dứt ở miền Trung. Từ khoảng chiều tối 13/8, Thanh Hoá đến Huế cũng đón mưa dông.

Tại vùng núi Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong đêm qua và sáng nay (10/8) có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 9/8 đến 8h ngày 10/8 có nơi trên 90mm như trạm Bản Ngò (Tuyên Quang) 161.8mm, trạm Thu Lũm 2 (Lai Châu) 128.4mm, trạm Tả Củ Tỷ (Lào Cai) 13.42mm, trạm Krông Nô (Đắk Lắk) 90.2mm.

Dự báo chiều tối và đêm 10/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xảy ra mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi 80mm.

Chiều và đêm 10/8, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định xa hơn, khoảng ngày 13-18/8, khu vực miền Bắc, miền Trung có khả năng đón một đợt mưa lớn diện rộng, nhiều nơi có thể xuất hiện mưa to đến rất to, kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cũng làm tăng nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ ở khu vực đô thị và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.