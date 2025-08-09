Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Miền Bắc nắng nóng gay gắt, đề phòng dông nhiệt chiều tối

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hôm nay (9/8) miền Bắc tiếp tục tăng 1-2 độ so với hôm qua, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Miền Trung cũng nắng nóng gay gắt diện rộng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa to.

Miền Bắc (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên) hôm nay có nắng nóng, riêng khu vực vùng đồng bằng có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt, ít mưa. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ, riêng Lai Châu - Điện Biên từ 30-33 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ.

Hà Nội hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, ít mưa. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ.

Dù ít khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng nhưng trong những ngày nắng nóng, miền Bắc có thể xuất hiện các cơn dông nhiệt đột ngột vào chiều tối, chỉ có thể dự báo trước từ 45-60 phút. Các cơn dông nhiệt này thường có mưa dữ dội kèm lốc sét và gió giật mạnh.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài ở miền Bắc đến khoảng 11/8. Từ chiều tối và đêm 11/8, vùng núi Bắc Bộ có mưa dông, từ khoảng 14/8, miền Bắc có mưa diện rộng.

bao13.jpg
Miền Bắc hôm nay xuất hiện nắng nóng gay gắt. Ảnh minh hoạ: Đức Nguyễn

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 38 độ, riêng phía đông Lâm Đồng (Bình Thuận cũ), nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ hôm nay ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM ngày nắng gián đoạn, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều tối và đêm nay ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vào chiều tối và đêm mai (10/8), khu vực này tiếp tục có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Nguyễn Hoài
#nắng nóng miền Bắc #dông nhiệt chiều tối #thời tiết miền Bắc 9/8 #nhiệt độ cao nhất miền Bắc #mưa dông miền Trung và Nam Bộ #lốc sét và gió giật mạnh #dự báo thời tiết miền Bắc #áp thấp nhiệt đới biển Đông #biển Đông thời tiết xấu #ảnh hưởng của nắng nóng đến sức khỏe

Xem thêm

Cùng chuyên mục