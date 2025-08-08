Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Miền Bắc bước vào chuỗi ngày nắng nóng, Nam Bộ mưa dông

Nguyễn Hoài
TPO - Hôm nay (8/8), miền Bắc bước vào chuỗi ngày nắng nóng diện rộng nhưng không quá gay gắt, riêng vùng núi phía Tây Bắc Bộ chiều tối có thể xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ sẽ có nhiều ngày đón mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa to, ngày nắng nóng cục bộ. Miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, riêng đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, riêng đồng bằng 35-36 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, ít mưa, riêng khu vực Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ, riêng khu Tây Bắc 29-31 độ.

Hà Nội hôm nay nắng nóng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 34-36 độ.

Dự báo nắng nóng có khả năng kéo dài ở miền Bắc đến khoảng ngày 10/8. Từ ngày 11/8, khu vực này có thể đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

z5403533153853-420da631f82aecc79d3aa046683aa226.jpg
Miền Bắc nắng nóng trở lại từ hôm nay (8/8).

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng Khánh Hoà đến phía đông Lâm Đồng (Ninh Thuận – Bình Thuận cũ) từ 32-35 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài ở khu vực miền Trung đến khoảng ngày 11/8. Từ khoảng chiều tối ngày 11/8, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có khả năng đón mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-35 độ.

Dự báo trong những ngày tới, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Nguyễn Hoài
