Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ 131 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ

TPO - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo Ban Vận động cứu trợ Trung ương thực hiện hỗ trợ kinh phí (tổng số tiền 131 tỷ đồng) cho nhân dân tỉnh Nghệ An, Điện Biên, Sơn La khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Theo thông tin từ Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc với Tỉnh Điện Biên ngày 3/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo Ban Vận động cứu trợ Trung ương thực hiện hỗ trợ kinh phí cho nhân dân tỉnh Nghệ An, Điện Biên, Sơn La khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Khắc phục hậu quả mưa lũ tại Điện Biên. Ảnh: TP.



Theo đó, Ban Vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ hỗ trợ tỉnh Nghệ An số tiền 65 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên số tiền 20 tỷ đồng, tỉnh Sơn La số tiền 46 tỷ đồng.

Tổng kinh phí hỗ trợ là 131 tỷ đồng; sẽ hỗ trợ hộ gia đình có nhà bị đổ, sập hoàn toàn, nhà phải di dời khẩn cấp, mỗi căn 100 triệu đồng; nhà bị hư hỏng nặng, mỗi căn 30 triệu đồng.

Về phương thức triển khai, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ thông qua Bộ Quốc phòng để tổ chức lực lượng làm mới, sửa chữa nhà cho nhân dân tỉnh Điện Biên và Sơn La; hỗ trợ thông qua Bộ Công an để tổ chức lực lượng làm mới, sửa chữa nhà cho nhân dân tỉnh Nghệ An.