Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ 131 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ

Theo thông tin từ Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc với Tỉnh Điện Biên ngày 3/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo Ban Vận động cứu trợ Trung ương thực hiện hỗ trợ kinh phí cho nhân dân tỉnh Nghệ An, Điện Biên, Sơn La khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.
Theo đó, Ban Vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ hỗ trợ tỉnh Nghệ An số tiền 65 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên số tiền 20 tỷ đồng, tỉnh Sơn La số tiền 46 tỷ đồng.
Tổng kinh phí hỗ trợ là 131 tỷ đồng; sẽ hỗ trợ hộ gia đình có nhà bị đổ, sập hoàn toàn, nhà phải di dời khẩn cấp, mỗi căn 100 triệu đồng; nhà bị hư hỏng nặng, mỗi căn 30 triệu đồng.
Về phương thức triển khai, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ thông qua Bộ Quốc phòng để tổ chức lực lượng làm mới, sửa chữa nhà cho nhân dân tỉnh Điện Biên và Sơn La; hỗ trợ thông qua Bộ Công an để tổ chức lực lượng làm mới, sửa chữa nhà cho nhân dân tỉnh Nghệ An.
Tại văn bản số 931/TTg-NN, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cân đối nguồn lực hỗ trợ cho các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và các địa phương bị thiệt hại nặng nề do thiên tai khoản kinh phí để xây dựng mới những căn nhà bị thiệt hại hoàn toàn và buộc phải di dời khẩn cấp; đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, cán bộ và nhân dân cả nước tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" chung tay hỗ trợ bà con bị thiệt hại do thiên tai, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, trên tinh thần "ai có gì góp nấy, có công góp công, có của góp của, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều", "lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều".