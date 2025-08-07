Sập nhà, sạt đường tái diễn tại Điện Biên do mưa lớn kéo dài

Theo ghi nhận từ các xã vùng cao, nhiều trận mưa lớn kéo dài từ ngày 5 đến 7/8 đã khiến các tuyến đường tại các xã Pà Vạt, Mường Luân, Phình Giàng, Xa Dung và Na Son tiếp tục xuất hiện các điểm sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ sụt lún cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn giao thông và tính mạng người dân.
Theo lãnh đạo xã Xa Dung, đường từ bản Háng Pu Xi vào trung tâm xã đã bị tắc nghẽn nhiều giờ do sạt lở đất. Đến sáng nay (7/8), tuyến đường này mới tạm thời được khơi thông, các phương tiện cơ bản có thể lưu thông trở lại. Trong khi đó, đường vào bản Cồ Dề vẫn đang bị chia cắt, chỉ có thể tiếp cận bằng đường bộ.
Hiện nay, nhiều đoàn thiện nguyện đang di chuyển vào các khu vực bị ảnh hưởng mưa lũ để hỗ trợ người dân. Trước tình hình mưa lũ vẫn còn phức tạp, Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân và các đoàn thiện nguyện không tự ý di chuyển vào khu vực sạt lở, tuân thủ nghiêm túc hướng dẫn sơ tán, di dời từ chính quyền địa phương. Đồng thời, khi phát hiện các điểm nguy hiểm như sụt lún, lũ quét cần báo ngay cho chính quyền xã hoặc lực lượng cứu nạn để có phương án xử lý kịp thời.
Từ đầu tháng 8 năm 2025 đến nay, tỉnh Điện Biên liên tiếp hứng chịu mưa lớn kéo dài, gây lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều địa phương.
Đặc biệt, trận mưa lớn đêm 31/7 đã khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, gây thiệt hại nặng nề về nhà ở, hạ tầng giao thông, hoa màu và tài sản của người dân. Tổng thiệt hại ước tính lên tới khoảng 500 tỷ đồng.