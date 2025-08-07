Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Sập nhà, sạt đường tái diễn tại Điện Biên do mưa lớn kéo dài

Hải Đường
TPO - Chiều 6/8, tại bản Cồ Dề, xã Xa Dung, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã khiến ngôi nhà của anh Lầu A Dính bị sập hoàn toàn. Rất may, người dân đã được di dời đến nơi an toàn từ trước, không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, đường vào bản hiện bị chia cắt, việc tiếp cận khu vực gặp nhiều khó khăn.

Theo ghi nhận từ các xã vùng cao, nhiều trận mưa lớn kéo dài từ ngày 5 đến 7/8 đã khiến các tuyến đường tại các xã Pà Vạt, Mường Luân, Phình Giàng, Xa Dung và Na Son tiếp tục xuất hiện các điểm sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ sụt lún cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn giao thông và tính mạng người dân.

Theo lãnh đạo xã Xa Dung, đường từ bản Háng Pu Xi vào trung tâm xã đã bị tắc nghẽn nhiều giờ do sạt lở đất. Đến sáng nay (7/8), tuyến đường này mới tạm thời được khơi thông, các phương tiện cơ bản có thể lưu thông trở lại. Trong khi đó, đường vào bản Cồ Dề vẫn đang bị chia cắt, chỉ có thể tiếp cận bằng đường bộ.

Căn nhà của anh Lầu A Dính bị vùi lấp hoàn toàn.

Hiện nay, nhiều đoàn thiện nguyện đang di chuyển vào các khu vực bị ảnh hưởng mưa lũ để hỗ trợ người dân. Trước tình hình mưa lũ vẫn còn phức tạp, Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân và các đoàn thiện nguyện không tự ý di chuyển vào khu vực sạt lở, tuân thủ nghiêm túc hướng dẫn sơ tán, di dời từ chính quyền địa phương. Đồng thời, khi phát hiện các điểm nguy hiểm như sụt lún, lũ quét cần báo ngay cho chính quyền xã hoặc lực lượng cứu nạn để có phương án xử lý kịp thời.

Từ đầu tháng 8 năm 2025 đến nay, tỉnh Điện Biên liên tiếp hứng chịu mưa lớn kéo dài, gây lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều địa phương.

Đặc biệt, trận mưa lớn đêm 31/7 đã khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, gây thiệt hại nặng nề về nhà ở, hạ tầng giao thông, hoa màu và tài sản của người dân. Tổng thiệt hại ước tính lên tới khoảng 500 tỷ đồng.

Hải Đường
