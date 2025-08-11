Tình hình mưa dông ở miền Bắc hôm nay

TPO - Hôm nay (11/8), miền Bắc duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to. Miền Trung hôm nay tiếp tục nắng nóng nhưng giảm về cường độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong chiều và đêm nay có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-34 độ.

Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ hôm nay ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ, cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 33-35 độ.

Dự báo ngày mai miền Bắc nắng gián đoạn, chiều tối vùng núi có mưa dông rải rác. Từ 13/8, miền Bắc có thể đón một đợt mưa lớn diện rộng.

Miền Bắc có thể mưa rải rác trong chiều tối và đêm nay (11/8).

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, riêng Đà Nẵng - Quảng Ngãi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ, riêng Khánh Hòa 32-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ hôm nay nắng gián đoạn, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều và đêm nay ở cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ từ 20–40mm, có nơi trên 80mm. Chiều và đêm mai, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.