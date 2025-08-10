Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Ô tô 7 chỗ bốc cháy trong cơn mưa lớn ở TPHCM

Ô tô 7 chỗ đang chạy thì bất ngờ bốc cháy ở phần đầu, may mắn không có ai bị nạn.

Tối 10-8, Công an phường Tam Bình, TP HCM điều tra nguyên nhân vụ cháy ô tô 7 chỗ.

22-17548297830571807641979.jpg
Hiện trường vụ việc.

Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, tài xế 35 tuổi lái ô tô 7 chỗ trên Quốc lộ 1, khi chuẩn bị qua cầu Gò Dưa, phường Tam Bình thì trong ca-pô ô tô có mùi khét. Lúc này, trời đang đổ mưa.

Tài xế dừng xe kiểm tra thì phát hiện lửa bốc mạnh nên hô hoán, nhờ người đi đường giúp đỡ.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM sau đó điều động 2 xe chữa cháy đến hiện trường, dập tắt đám cháy.

Vụ cháy khiến đầu ô tô bị hỏng nặng. Tài xế cho biết mua ô tô hơn 5 năm trước, lúc ô tô cháy không chở theo người.

Người Lao động
#ô tô 7 chỗ bốc cháy #cháy xe ở TP HCM #nguyên nhân cháy ô tô #vụ cháy xe hôm nay #cứu hộ ô tô cháy #cháy xe #cháy ô tô

Xem thêm

Cùng chuyên mục