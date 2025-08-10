Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Công an thông tin lý do nữ nhân viên nhà sách Nhã Nam 'mất tích'

Nhân viên nhà sách Nhã Nam mất liên lạc nhiều ngày đã về nhà an toàn. Công an và phía công ty xác nhận, cô gái này mất liên lạc vì lý do cá nhân, không phải bị “bắt cóc online”.

Đại diện Công an phường Xuân Hoà, TPHCM cho biết, chị Nguyễn Phương M. (31 tuổi, ngụ ở địa phương, là nhân viên nhà sách Nhã Nam chi nhánh TPHCM) đã mất liên lạc từ ngày 6/8 đến nay, hiện đã về nhà an toàn.

Phía công an cũng cho biết, bước đầu đã làm rõ chuyện chị Phương M. mất liên lạc với người nhà, với nơi làm việc nhiều ngày là từ lý do cá nhân, không phải bị “bắt cóc online".

Sáng nay (ngày 10/8), Fanpage tick xanh có 1 triệu lượt theo dõi của Nhã Nam cũng phát đi thông báo chị Phương M. đã trở về an toàn.

“Bạn M. rời nhà vì lý do cá nhân, không phải bị “bắt cóc online”, Fanpage Nhã Nam thông tin. Fanpage này cũng cám ơn sự vào cuộc của cơ quan chức năng, cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng, giúp đỡ gia đình chị Phương M., công ty.

Như đã thông tin, sáng 6/8, chị Phương M. đón xe ôm công nghệ để đi làm. Tuy nhiên, kể từ đó, gia đình và phía công ty không liên lạc được với chị.

Chính vì thế, gia đình, công ty đã tìm kiếm khắp nơi và trình báo công an.

Vietnamnet
#nữ viên nhà sách Nhã Nam mất tích #Nguyễn Phương M. #công an TPHCM #mất liên lạc vì lý do cá nhân #bắt cóc online #nhà sách Nhã Nam #tin tức mất tích #truy tìm người mất tích #công ty nhà sách Nhã Nam #thông tin an toàn sau mất tích

Xem thêm

Cùng chuyên mục