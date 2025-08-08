TPHCM: Gia đình lo lắng ráo riết tìm cô gái mất liên lạc 2 ngày

TPO - Một gia đình ở TPHCM đang ráo riết tìm kiếm người thân là chị Nguyễn Phương Mai (31 tuổi) sau khi chị mất liên lạc ngay sau khi rời nhà trên một chuyến xe ôm công nghệ.

Theo thông tin từ chị Nguyễn Phương Lan – chị gái của nạn nhân, 2 ngày trước, chị Nguyễn Phương Mai rời nhà trên đường Hoàng Sa (phường Xuân Hòa, TPHCM) để đi làm như mọi ngày. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, công ty nơi chị Mai làm việc gọi điện thông báo chị không đến cơ quan.

Chị Mai lên một chiếc xe ôm công nghệ rồi rời đi vào 2 ngày trước. Ảnh: Gia đình cung cấp

Chị Lan cố gắng liên lạc nhiều lần nhưng điện thoại của em gái không kết nối. Lo lắng có chuyện bất thường, chị trở về nhà kiểm tra camera an ninh và phát hiện vào đúng 8 giờ sáng hôm đó, chị Mai đã lên một chiếc xe ôm công nghệ rồi rời đi. Từ thời điểm đó, gia đình hoàn toàn mất liên lạc với chị.

“Trước khi rời nhà, Mai vẫn sinh hoạt bình thường. Khi đi, em mặc áo thun đen, quần jean xanh nhạt, mang balo màu kem. Cả gia đình hiện rất lo lắng và đã chia nhau đi tìm khắp nơi”, chị Lan cho biết.

Chị Nguyễn Phương Mai (31 tuổi, ngụ TPHCM) trước khi mất liên lạc. Ảnh: Gia đình cung cấp

Ngay khi sự việc xảy ra, gia đình đã đến Công an phường Xuân Hòa trình báo vụ việc. Hiện công an đã tiếp nhận vụ việc và đang trong quá trình tìm kiếm chị Mai.