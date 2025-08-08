Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

TPHCM:

Gia đình lo lắng ráo riết tìm cô gái mất liên lạc 2 ngày

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một gia đình ở TPHCM đang ráo riết tìm kiếm người thân là chị Nguyễn Phương Mai (31 tuổi) sau khi chị mất liên lạc ngay sau khi rời nhà trên một chuyến xe ôm công nghệ.

Theo thông tin từ chị Nguyễn Phương Lan – chị gái của nạn nhân, 2 ngày trước, chị Nguyễn Phương Mai rời nhà trên đường Hoàng Sa (phường Xuân Hòa, TPHCM) để đi làm như mọi ngày. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, công ty nơi chị Mai làm việc gọi điện thông báo chị không đến cơ quan.

abb-edited-1754635428948.jpg
Chị Mai lên một chiếc xe ôm công nghệ rồi rời đi vào 2 ngày trước. Ảnh: Gia đình cung cấp

Chị Lan cố gắng liên lạc nhiều lần nhưng điện thoại của em gái không kết nối. Lo lắng có chuyện bất thường, chị trở về nhà kiểm tra camera an ninh và phát hiện vào đúng 8 giờ sáng hôm đó, chị Mai đã lên một chiếc xe ôm công nghệ rồi rời đi. Từ thời điểm đó, gia đình hoàn toàn mất liên lạc với chị.

“Trước khi rời nhà, Mai vẫn sinh hoạt bình thường. Khi đi, em mặc áo thun đen, quần jean xanh nhạt, mang balo màu kem. Cả gia đình hiện rất lo lắng và đã chia nhau đi tìm khắp nơi”, chị Lan cho biết.

bat-coc-78.jpg
Chị Nguyễn Phương Mai (31 tuổi, ngụ TPHCM) trước khi mất liên lạc. Ảnh: Gia đình cung cấp

Ngay khi sự việc xảy ra, gia đình đã đến Công an phường Xuân Hòa trình báo vụ việc. Hiện công an đã tiếp nhận vụ việc và đang trong quá trình tìm kiếm chị Mai.

Người dân nếu có thông tin về chị Nguyễn Phương Mai xin liên hệ với gia đình qua số điện thoại: 0703 723 850

#tìm kiếm cô gái mất tích TPHCM #xe ôm công nghệ mất liên lạc #chị Nguyễn Phương Mai mất tích #tìm người thân mất liên lạc TPHCM #báo cáo mất tích công an phường Xuân Hòa #thông tin liên hệ tìm kiếm cô gái #khoảng thời gian mất tích cô gái #tìm kiếm người mất tích TPHCM bằng camera an ninh #tin tức mất tích trẻ em TPHCM #hướng dẫn liên hệ hỗ trợ tìm kiếm mất tích

Xem thêm

Cùng chuyên mục