Ngư dân 72 tuổi mất tích, thuyền và giấy tờ tùy thân trôi dạt vào bờ

TPO - Ông lão 72 tuổi ở Đà Nẵng chèo ghe đi câu cá trên biển nhưng sau đó mất tích, chiếc ghe cùng giấy tờ tùy thân trôi dạt vào bờ. Hiện các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm

Sáng 8/8, Đồn Biên phòng Tam Thanh (thuộc Ban chỉ huy Biên phòng TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang phối hợp với người dân địa phương tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển.

Đến sáng nay lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Trước đó, chiều 7/8, gia đình báo tin ông P.Đ.H (72 tuổi, trú khối phố Hòa Thượng, phường Quảng Phú) đi câu cá trên biển nhưng đến chiều vẫn chưa về nhà. Trong khi đó, người dân phát hiện chiếc thuyền (loại dưới 6m) trôi dạt vào bờ biển xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng). Trên thuyền không có người, có giấy tờ tùy thân mang tên ông P.Đ.H.

Nghi ngờ ông H. gặp nạn, Đồn Biên phòng Tam Thanh cử cán bộ chiến sĩ, cùng người dân tìm kiếm tung tích nạn nhân. Các lực lượng tổ chức tìm kiếm xuyên đêm, tuy nhiên, nạn nhân đi câu một mình, khó xác định vị trí mất tích, nên đến sáng nay vẫn chưa tìm thấy.

Hiện, đơn vị điều động thêm ca nô và 17 cán bộ chiến sĩ chia thành 3 tổ tìm kiếm, trong đó một tổ trên ca nô đi tìm ngoài biển, hai tổ đi dọc bờ các xã lân cận tìm kiếm nạn nhân. Đồn Biên phòng Tam Thanh cũng tham mưu phường Quảng Phú huy động thêm lực lượng, phương tiện tiếp tục tìm kiếm ngư dân mất tích.