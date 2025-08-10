Thói quen khi đi siêu thị thay đổi, bữa cơm gia đình an toàn hơn

TPO - Từ những bó rau đến khay trứng, giỏ trái cây… hàng trăm sản phẩm tại siêu thị ở TPHCM đều gắn “tick xanh trách nhiệm” – dấu hiệu cho thấy đã được kiểm tra chất lượng và cam kết an toàn. Nhiều bà nội trợ không còn chọn hàng chỉ bằng mắt, mà cẩn thận quét mã QR để truy xuất nguồn gốc rồi mới quyết định mua.

Quét mã trước, mua sau

Trưa cuối tuần ngày 9/8, tại siêu thị MM Mega Market Hiệp Phú (phường Tân Thới Hiệp, TPHCM), chị Mỹ Trang (nhân viên văn phòng) thong thả đẩy chiếc xe dạo quanh các quầy hàng rau củ. Thấy bó cải xanh đóng gói, chị rút điện thoại quét mã QR in trên bao bì. Màn hình lập tức hiện thông tin nơi trồng, ngày thu hoạch, nhà cung cấp, kết quả kiểm nghiệm… cùng biểu tượng “tick xanh trách nhiệm”. “Thấy tick xanh là tôi yên tâm bỏ vào giỏ. Không có thì cân nhắc kỹ, nhất là đồ ăn cho con nhỏ” – chị Trang nói.

Nhiều khách hàng đã quen với việc quét mã "check" nguồn gốc trước khi mua hàng

Tại Satra Võ Văn Kiệt (phường Bình Tiên) có hẳn khu vực riêng dành cho các sản phẩm gắn tick xanh. Chị Thùy Nhi (giáo viên mầm non) cho biết: “Cùng loại sản phẩm có giá tương đương, nhưng những mặt hàng có mã QR, Vietgap hay có gắn tick xanh giúp tôi tin tưởng hơn. Mình bỏ tiền mua sự an toàn”.

Ngay cả những bà nội trợ lớn tuổi cũng đang tập thói quen mới. Bà Sáu Hoàng (65 tuổi, ngụ phường An Lạc) chia sẻ: “Trước đây chọn bằng mắt, giờ con cháu chỉ cách quét mã. Tôi chỉ cần nhấp vào điện thoại là truy được “căn cước” của sản phẩm. Hôm nào quên điện thoại thì nhờ nhân viên quét giùm”.

Biểu tượng "tick xanh trách nhiệm" giúp người dân yên tâm mua sắm

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, hầu hết siêu thị lớn ở TPHCM đã áp dụng việc truy vết, nhận diện hàng trăm đến hàng nghìn sản phẩm, ngoài rau củ quả, thịt còn có thêm trứng, thịt cá tươi sống, một số thực phẩm chế biến. Với chiếc điện thoại thông minh, khách hàng dễ dàng biết cả hành trình sản phẩm từ nông trại tới kệ hàng.

Siết quản lý siết chất lượng

Ông Đào Hà Trung, Chủ tịch Hội Công nghệ cao TPHCM cho biết, TPHCM hiện có hơn 12 hệ thống phân phối, hơn 330 nhà cung cấp và hơn 3.000 sản phẩm tham gia chương trình tick xanh trách nhiệm. Đáng chú ý, các sản phẩm không chỉ dừng lại ở hàng tươi sống mà còn bao gồm cả hàng chế biến và đóng gói, với hệ thống giám sát chất lượng được cập nhật liên tục qua công nghệ blockchain.

Siêu thị nhộn nhịp cuối tuần, khách hàng chọn sản phẩm có cam kết chất lượng chứ không chọn vì giá rẻ

"Người tiêu dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến sự an toàn của thực phẩm mà còn đề cao chất lượng và trách nhiệm trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Tick xanh vì thế trở thành công cụ hiệu quả để kiểm soát chất lượng một cách minh bạch và đáng tin cậy" - ông Trung nói.

Ông Đinh Quang Khôi, Giám đốc Marketing MM Mega Market cho biết, hệ thống có 47 nhà cung cấp với 164 sản phẩm đạt tick xanh, 100% rau củ từ Đà Lạt; Bách Hóa Xanh hiện có 551 sản phẩm của 155 nhà cung cấp, chiếm 70% hàng tươi sống; Saigon Co.op phê duyệt hơn 1.000 sản phẩm từ 99 nhà cung cấp…

Nói về thách thức khi vận động các nhà cung cấp tham gia chương trình, các siêu thị cho rằng, việc chuẩn hóa bao bì, dán tem "Tick xanh trách nhiệm" và mã QR còn chưa đồng đều giữa các nhà cung cấp. Mức độ nhận diện của khách hàng với nhãn tick xanh tại điểm bán còn hạn chế.

TPHCM đang tăng cường nhiều giải pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thực phẩm trên địa bàn

Bên cạnh đó, những doanh nghiệp lớn dễ dàng tham gia, nhưng doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp mới tham gia còn ngại ngần với lý do lo những phát sinh về bao gói, nhãn... làm tốn thêm chi phí.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, thời gian qua Sở đã tập trung nhiều cho khâu vận động, khuyến khích các đơn vị tham gia. Thời gian tới, Sở sẽ tập trung kiểm soát chất lượng để đảm bảo tick xanh là cam kết thật chứ không chỉ hình thức.