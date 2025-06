Nỗi lo siêu thị, chợ mạng

TP - Trả lời PV báo Tiền Phong về tình hình thực phẩm bẩn, kém chất lượng đang diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Quang Huy - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM nhận định: các mặt hàng vi phạm rất đa dạng, từ thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn đến các loại đường, yến sào, thực phẩm chức năng...

Hành vi phổ biến là kinh doanh hàng hóa không rõ xuất xứ, sử dụng nguyên liệu hết hạn, vi phạm quy định về ghi nhãn, điều kiện vệ sinh trong sản xuất, chế biến.

Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện và xử lý hàng loạt vụ việc nổi cộm. Trong đó có vụ tạm giữ 50 tấn nội tạng động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc tại TP Thủ Đức với tổng giá trị gần 4,5 tỷ đồng, đi kèm mức xử phạt 315 triệu đồng và tiêu hủy toàn bộ lô hàng. Ngoài ra, gần 7 tấn đường tinh luyện nhập lậu được phát hiện tại huyện Củ Chi và 18.200 chai bia nhập lậu bị thu giữ ở quận 12. Một tấn khô bò không rõ nguồn gốc được rao bán trên mạng xã hội cũng đã bị xử phạt 100 triệu đồng. Đặc biệt, chỉ trong ngày 14/5, lực lượng chức năng TPHCM kiểm tra hai điểm kinh doanh tại chợ Bình Tây và quận 8, thu giữ nhiều hộp yến sào và hơn 100 gói bột thực phẩm không rõ xuất xứ, một phần được bán qua website thương mại điện tử.

Trước thực trạng trên, Sở Công Thương TPHCM đang triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm kiểm soát thực phẩm không rõ nguồn gốc, từ tăng cường kiểm tra đột xuất tại các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại, kho chứa… đến phối hợp liên ngành với Công an, Sở Y tế, Ban An toàn thực phẩm TPHCM. Thành phố cũng tiếp tục thực hiện kế hoạch hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2025, đẩy mạnh tuyên truyền, ký cam kết với các cơ sở kinh doanh không vận chuyển, sản xuất, buôn bán hàng giả, nhập lậu, không rõ nguồn gốc. Đường dây nóng của lực lượng Quản lý thị trường được duy trì để người dân có thể phản ánh kịp thời các dấu hiệu vi phạm.

Để ngăn chặn hành vi sản xuất cà phê giả, ông Minh cho rằng cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các đầu mối tiêu thụ. Chính họ là mắt xích quan trọng tiếp tay cho hàng giả lộng hành. Về phía người tiêu dùng ông Minh khuyến cáo cần lựa chọn thông minh.

Ông Huy thừa nhận, việc giám sát hàng hóa trên không gian mạng còn khó khăn do nhiều đối tượng kinh doanh không công khai danh tính, không đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng mạng xã hội để rao bán hàng. Không ít sản phẩm quảng cáo sai sự thật, thiếu hóa đơn chứng từ và không có nguồn gốc rõ ràng. Một số hành vi vi phạm chưa có quy định xử lý cụ thể, dẫn đến việc tái phạm vẫn diễn ra khá phổ biến. Để khắc phục, Sở Công Thương đề xuất tăng nặng chế tài xử phạt, đặc biệt với các hành vi có tổ chức, tái phạm nhiều lần hoặc cố tình thu lợi bất chính. Các trường hợp nghiêm trọng gây hại sức khỏe cộng đồng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, TPHCM đang nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu vi phạm liên ngành, công khai thông tin các cơ sở vi phạm trên phương tiện truyền thông để tăng tính răn đe.

Ông Trịnh Đức Minh - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột cho biết, nhiều khả năng cà phê bột bị làm giả sẽ tăng trong thời gian tới. Bởi hiện nay, giá cà phê hạt đã tăng cao hơn 120.000 đồng/kg nên 100.000 đồng/kg thì không thể có chuyện chuyện hàng thật.

Theo ông Minh, cà phê giả được tẩm bằng phụ gia, hoá chất nên người tiêu dùng bị ảnh hưởng đầu tiên về sức khoẻ. Hệ luỵ của cà phê giả khiến người dùng mất niềm tin, ảnh hưởng đến thương hiệu cà phê Việt. Hành vi này cũng tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh của các nhà sản xuất.