Xử phạt gần 145 tỷ đồng, tai nạn giao thông ở Đắk Lắk giảm sâu

Chiều 30/12, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông – trật tự xã hội năm 2025 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, đặc biệt là 3 đề án trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý giao thông và kiềm chế tai nạn.

Hiện trường một vụ tai nạn.

Theo báo cáo, trong năm 2025, toàn tỉnh xảy ra 574 vụ tai nạn giao thông, làm chết 403 người và bị thương 362 người, thiệt hại tài sản 5,91 tỷ đồng. So với năm 2024, giảm 119 vụ (17,2%), giảm 30 người chết (6,9%) và giảm 110 người bị thương (23,3%). Đây là kết quả của việc tăng cường tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền an toàn giao thông trên địa bàn.

Lực lượng CSGT toàn tỉnh tổ chức khoảng 38.800 ca tuần tra với 120.600 lượt cán bộ, chiến sĩ, kiểm soát khoảng 442.400 phương tiện. Trong đó, lập biên bản 90.700 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính 74.700 trường hợp, thu nộp ngân sách gần 145 tỷ đồng, tạm giữ 14.300 phương tiện, tước giấy phép lái xe 3.640 trường hợp, trừ điểm GPLX 7.100 trường hợp.

Các chuyên đề trọng tâm như vi phạm nồng độ cồn, ma túy (11.100 trường hợp), vi phạm tốc độ (32.800 trường hợp) và chở quá tải, quá khổ (970 trường hợp) cũng được xử lý nghiêm.

Đại tá Trần Bình Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương những kết quả mà lực lượng CSGT đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí.

Đại tá Trần Bình Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, đại tá Trần Bình Hưng cũng đề nghị làm rõ nguyên nhân của kết quả này, xuất phát từ đâu: Do ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, do hiệu quả công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT hay do tác động của hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm bằng công nghệ.

Bên cạnh đó, đại tá yêu cầu công tác tuyên truyền cần được đổi mới theo hướng đa dạng, sinh động, trực quan hơn để tạo sức lan tỏa, thu hút người dân tham gia chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, lực lượng CSGT cần chú trọng thái độ, tác phong khi tiếp xúc với người dân, tránh để xảy ra những phản ánh như trường hợp một cán bộ CSGT đã bị xử lý trong thời gian qua.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua.



Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã khen thưởng 4 cá nhân và 1 tập thể Phòng CSGT đã có thành tích trong phong trào thi đua đặc biệt và đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” năm 2025 cho 6 tập thể; và trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cho 15 cá nhân.