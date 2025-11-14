Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

‘Táo giao thông’ phóng xe không mũ, bị Cảnh sát giao thông xử phạt hàng loạt lỗi

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 14/11, Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh đã xử phạt một đối tượng mặc trang phục giống “Táo giao thông” đi xe mô tô với nhiều lỗi vi phạm.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, tại Quốc lộ 38, đoạn qua phường Ninh Xá (tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Duy A (SN 2007) điều khiển xe mô tô biển số 37G1-954.xx trong trang phục giống “Táo giao thông” không mũ bảo hiểm, chở người trên xe không mũ bảo hiểm, không gắn gương chiếu hậu và không giấy phép lái xe.

Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh đã lập biên bản xử lý hàng loạt lỗi đối với Nguyễn Duy A, đồng thời xử phạt cả chủ xe vì để người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

z7221573443103-7eefab561f9f33f4a35a9358546bfbc1.jpg
Nguyễn Duy A (SN 2007) bị lập biên bản xử phạt nhiều lỗi.

Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh cảnh báo, đường phố không phải sân khấu để thể hiện. Tuổi trẻ có thể thích “bay”, nhưng hãy “bay” bằng tri thức và văn minh giao thông, đừng “cất cánh” bằng chiếc mô tô không mũ bảo hiểm.

Nguyễn Thắng
#giao thông #xử phạt #Bắc Ninh #Táo giao thông #vi phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục