Đắk Lắk xử phạt vi phạm giao thông, nộp kho bạc hơn 102 tỷ đồng

Theo số liệu của Ban An toàn Giao thông tỉnh Đắk Lắk, trong 9 tháng đầu năm 2025, tình hình trật tự an toàn giao thông tiếp tục được kiểm soát và kéo giảm ở cả ba tiêu chí (số vụ tai nạn, số người chết và bị thương).

Trong đó, số vụ vi phạm hành chính về giao thông giảm hơn 19.000 trường hợp, tương đương 21% so với cùng kỳ năm 2024.

Cảnh sát Giao thông kiểm tra nồng độ cồn

Một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông là việc người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia, ma túy. Do đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã siết chặt kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn và chất kích thích. Kết quả, hơn 8.300 trường hợp đã bị xử lý, giảm hơn 45% so với cùng kỳ năm 2024.

Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính hơn 57.000 trường hợp vi phạm, nộp vào Kho bạc Nhà nước hơn 102 tỷ đồng, tạm giữ trên 11.000 phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn hơn 3.100 trường hợp và trừ điểm giấy phép gần 4.700 trường hợp.