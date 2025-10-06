Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đắk Lắk xử phạt vi phạm giao thông, nộp kho bạc hơn 102 tỷ đồng

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã xử phạt 57.223 trường hợp vi phạm giao thông, thu nộp hơn 102 tỷ đồng vào Kho bạc Nhà nước.

Theo số liệu của Ban An toàn Giao thông tỉnh Đắk Lắk, trong 9 tháng đầu năm 2025, tình hình trật tự an toàn giao thông tiếp tục được kiểm soát và kéo giảm ở cả ba tiêu chí (số vụ tai nạn, số người chết và bị thương).

Trong đó, số vụ vi phạm hành chính về giao thông giảm hơn 19.000 trường hợp, tương đương 21% so với cùng kỳ năm 2024.

tp-11111111.jpg
Cảnh sát Giao thông kiểm tra nồng độ cồn

Một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông là việc người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia, ma túy. Do đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã siết chặt kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn và chất kích thích. Kết quả, hơn 8.300 trường hợp đã bị xử lý, giảm hơn 45% so với cùng kỳ năm 2024.

Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính hơn 57.000 trường hợp vi phạm, nộp vào Kho bạc Nhà nước hơn 102 tỷ đồng, tạm giữ trên 11.000 phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn hơn 3.100 trường hợp và trừ điểm giấy phép gần 4.700 trường hợp.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #giao thông #kho bạc #vi phạm #nồng độ cồn

Xem thêm

Cùng chuyên mục