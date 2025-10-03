Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh Hà
TPO - Cục CSGT (Bộ Công an) vừa có thống kê 10 phường có số người vi phạm giao thông nhiều nhất cả nước.

camera.jpg
Trung tâm thông tin chỉ huy Cục CSGT.

Tối 2/10, thông tin từ Cục CSGT, trên cơ sở phân tích dữ liệu tập trung lưu trữ tại đơn vị thống kê 10 phường có người vi phạm trật tự an toàn giao thông nhiều nhất trên toàn quốc.

Cụ thể, thời gian từ 1/7 đến 1/9, các phường, xã có số người vi phạm giao thông nhiều nhất gồm: phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) đứng đầu với 2189 trường hợp vi phạm; phường Mạo Khê (Quảng Ninh) xếp thứ hai với 1768 trường hợp vi phạm; phường Bắc Giang (Bắc Ninh) đứng thứ ba với 1609 trường hợp vi phạm.

Tiếp đến là, phường Thanh Khê (Đà Nẵng) có 1558 trường hợp vi phạm; phường Quy Nhơn (Gia Lai) có 1482 trường hợp vi phạm; phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) có 1478 trường hợp vi phạm.

Đáng chú ý, tại TP HCM có tới 4 phường nằm trong "top 10" phường có số người vi phạm giao thông nhiều nhất cả nước. Trong đó, phường Chánh Hưng có 1467 trường hợp vi phạm; phường Bình Đông có 1466 trường hợp vi phạm; phường Phú Định có 1437 trường hợp vi phạm và phường Bình Hưng Hoà có 1428 trường hợp vi phạm.

Theo Cục CSGT, các trường hợp vi phạm đều có thường trú tại địa bàn các phường, xã trên cả nước, được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính và cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

"Việc phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông rất hữu ích cho công tác chỉ đạo, phòng ngừa vi phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông, để từ đó có các giải pháp đồng bộ lập lại trật tự an toàn giao thông" - Cục CSGT thông tin.

Thời gian tới, Cục CSGT sẽ thường xuyên công bố các số liệu về trật tự an toàn giao thông để nhân dân và các cấp chính quyền nắm bắt, có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trên địa phương mình.

