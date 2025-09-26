Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Camera tích hợp AI phát hiện được bao nhiêu hành vi vi phạm giao thông?

TPO - Cục CSGT vừa thí điểm lắp đặt 2 camera tích hợp công nghệ AI hiện đại tại phố Phạm Văn Bạch (Hà Nội), và chỉ trong 12 tiếng, camera này phát hiện gần 1.800 trường hợp vi phạm. Vậy, hệ thống camera hiện đại này có thể phát hiện được bao nhiêu hành vi vi phạm giao thông?

camera-1.jpg
Hệ thống camera lắp đặt trên phố Phạm Văn Bạch.

Từ ngày 24/9, 2 camera tích hợp công nghệ AI hiện đại được Cục CSGT (Bộ Công an) triển khai thí điểm tại tuyến phố Phạm Văn Bạch (Hà Nội). Sau 12 tiếng hoạt động, camera này phát hiện gần 1.800 trường hợp vi phạm.

Các hành vi vi phạm điển hình được phát hiện gồm: 343 trường hợp người điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm; 1.452 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ (1.339 xe mô tô, 113 xe ô tô); 3 trường hợp xe mô tô đi ngược chiều.

camera-1.jpg
Camera ghi lại hình ảnh trên các tuyến cao tốc.

Theo Cục CSGT, qua hệ thống camera tích hợp công nghệ AI của Trung tâm thông tin, chỉ huy Cục CSGT có thể nhận diện được khoảng 20 hành vi vi phạm giao thông đối với xe ô tô, xe máy.

Trong đó, một số lỗi vi phạm có thể kể đến như: vi phạm về tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; vượt đèn đỏ; không đội mũ bảo hiểm; không thắt dây an toàn; đi ngược chiều...

vi-pham-2226.jpg
Hình ảnh camera AI ghi lại trên phố Phạm Văn Bạch.

Hiện nay hệ thống camera tích hợp AI đang được Cục CSGT tiếp tục phát triển để có thể nhận diện nhiều hành vi vi phạm hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống camera giám sát hoạt động 24/24, tự động phát hiện các hành vi vi phạm, qua đó sẽ hạn chế thấp nhất việc CSGT phải trực tiếp dừng xe trên đường đối với một số hành vi vi phạm.

thong-bao.jpg
Thời gian tới, thông báo cảnh báo vi phạm giao thông được gửi đến chủ phương tiện sau khi phát hiện vi phạm.

Việc xử lý vi phạm bảo đảm tính công bằng, khách quan khi có dữ liệu về hình ảnh. Bởi các dữ liệu được camera ghi lại sẽ đưa về Trung tâm Thông tin chỉ huy Cục CSGT. Khi đó, hệ thống AI phân tích để nhận diện hành vi.

Cụ thể, các camera ứng dụng AI sau khi ghi nhận vi phạm sẽ lập tức trích xuất hình ảnh/clip liên quan gồm tuyến đường, thời gian vi phạm, hành vi… những trường hợp này sẽ được đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để xác định chủ phương tiện.

Lực lượng CSGT trên cơ sở đó sẽ chuyển thông tin vi phạm nhanh nhất tới chủ xe thông qua ứng dụng VNeTraffic.

camera.jpg
Cán bộ, chiến sĩ CSGT tại Trung tâm thông tin Chỉ huy Cục CSGT.

Không chỉ giám sát giao thông, camera tích hợp AI còn đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự. Hệ thống tự động phát hiện các hành vi gây rối như giơ dao, cầm gậy, giáo mác, tụ tập đông người bất hợp pháp, thậm chí nhận diện khuôn mặt các đối tượng truy nã.

Toàn bộ quy trình từ ghi nhận, phân tích đến xử lý đều được tự động hóa, giảm thiểu sai sót và tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật.

Cục CSGT thông tin, tới đây hàng nghìn camera như thế này sẽ được lắp đặt không chỉ ở Hà Nội mà trong toàn quốc.

Thanh Hà
