Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Trong 12 giờ, camera AI 'bắt' gần 1.800 trường hợp vi phạm giao thông ở Hà Nội

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cục cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) vừa thí điểm lắp 2 camera thế hệ mới nhất tại tuyến phố Phạm Văn Bạch, Hà Nội. Camera này dùng AI tự động phát hiện vi phạm gửi về trung tâm chỉ huy để kiểm duyệt, xử lý.

vi-pham-2226.jpg
Camera AI ghi lại hình ảnh phương tiện trên phố Phạm Văn Bạch.

Chiều 24/9, Cục CSGT cho biết, qua trích xuất dữ liệu từ 2 camera AI được thí điểm lắp đặt trên phố Phạm Văn Bạch đã phát hiện gần 1.800 trường hợp vi phạm.

Trong đó, 343 trường hợp người điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm; 1.452 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ (1.339 xe mô tô, 113 xe ô tô); 3 trường hợp xe mô tô đi ngược chiều.

camera-1-1.jpg
Hình ảnh biển số xe camera ghi lại.

Cục CSGT cho biết, những trường hợp này sẽ được đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để xác định chủ phương tiện. Đồng thời cũng được cán bộ Trung tâm Chỉ huy giao thông Cục CSGT kiểm duyệt trước khi chuyển cho Công an TP Hà Nội để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Qua số liệu có thể thấy ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông ở Thủ đô đáng báo động, cần chấn chỉnh hơn lúc nào hết. Tới đây hàng ngàn camera như thế này sẽ được lắp đặt không chỉ ở Hà Nội mà trong toàn quốc.

di-nguoc-chieu-1710.jpg
Hình ảnh xe máy đi ngược chiều trên đường Phạm Văn Bạch.

Cục CSGT đang tham mưu Bộ trưởng Bộ Công an ban hành thông tư hỗ trợ kinh phí cho người cung cấp thông tin vi phạm trật tự an toàn giao thông, để phát động phong trào toàn dân cùng lên án các hành vi vi phạm, xây dựng nền giao thông văn hóa, văn minh, an toàn.

Thanh Hà
#camera AI Hà Nội #phạm Văn Bạch vi phạm giao thông #phần mềm phát hiện vi phạm tự động #Camera thông minh xử lý vi phạm #quản lý trật tự an toàn giao thông #phát hiện vượt đèn đỏ #camera giám sát giao thông Hà Nội #xử lý vi phạm giao thông bằng AI #công nghệ camera tự động Hà Nội #tăng cường an toàn giao thông bằng AI

Xem thêm

Cùng chuyên mục