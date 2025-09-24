Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Dân quay clip phản ánh tới Cục trưởng CSGT để xử phạt xe máy chở tôn nghênh ngang trên đường

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng CSGT Hà Nội vừa lập biên bản xử lý tài xế xe máy chở tôn đi nghênh ngang trên đường, sau khi người dân quay clip phản ánh tới Cục trưởng Cục CSGT.

vai-pham.jpg
Tổ công tác dừng phương tiện kiểm tra.

Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa xử lý người điều khiển xe máy tự chế chở tôn trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Vụ việc được xử lý từ hình ảnh người dân cung cấp đến số điện thoại “đường dây nóng” của Cục trưởng Cục CSGT.

Theo đó, khoảng 6h15 ngày 24/9 trên đường Đại lộ Thăng Long, xuất hiện xe máy BKS 98B1-556.60 chở tấm tôn dài, gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Ngay lập tức Đội CSGT số 6 đã cử tổ tuần tra kiểm soát sử dụng xe mô tô cơ động tuần lưu trên tuyến, tiếp cận, dừng xe, kiểm tra phương tiện. Qua kiểm tra, lái xe là Lục Văn T. (SN 1992, trú tại tỉnh Lào Cai).

Tổ công tác đã lập biên bản đối với anh T. về hành vi chở hàng vượt quá khổ giới hạn của xe; tự ý thay đổi khung xe; không có giấy phép lái xe; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển.

Đồng thời yêu cầu anh T. bốc dỡ hàng hóa chở cồng kềnh, tạm giữ phương tiện theo quy định.

xe-cho-tonm.jpg
Hình ảnh phương tiện vi phạm.

Theo Cục CSGT, việc xe tự chế để chở hàng cồng kềnh, quá khổ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao trên đường. Đã có những vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra liên quan đến các phương tiện chở tôn quá khổ trên đường. Do đó, lực lượng CSGT sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tương tự.

Thanh Hà
#xe chở tôn quá khổ #xử phạt vi phạm giao thông #CSGT Hà Nội #xe máy tự chế chở hàng #đường dây nóng CSGT #kiểm tra phương tiện vi phạm #chở hàng cồng kềnh #quản lý phương tiện quá khổ #nguy hiểm khi chở tôn quá khổ #xử lý xe vi phạm an toàn giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục