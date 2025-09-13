Kiểm tra ảnh camera trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, phát hiện hơn 200 tài xế xe biển vàng không thắt dây an toàn

TPO - Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục Trưởng Cục CSGT cho biết, qua kiểm tra hơn 1.590 ảnh một camera giám sát trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cảnh sát phát hiện gần 300 tài xế vi phạm. Đáng chú ý, trong đó có 203 trường hợp vi phạm là xe biển vàng không thắt dây an toàn trên tổng số hơn 280 tài xế.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng CSGT.

Cục CSGT (Bộ Công an), Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa tổ chức hội nghị trao đổi về công tác phối hợp thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Đánh giá hiệu quả của việc phối hợp giữa Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng CSGT nêu ví dụ về việc thí điểm phân làn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng sau thời gian áp dụng đã có hiệu quả về tăng tốc độ lưu thông, giảm tai nạn và nhận được sự ủng hộ rất cao của người dân.

Tuy nhiên, Thiếu tướng Bình cho rằng, tai nạn liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải vẫn đang diễn biến phức tạp.

Lãnh đạo Cục CSGT đưa ra dẫn chứng, khi kiểm tra hơn 1.590 ảnh một camera giám sát trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cảnh sát phát hiện gần 300 tài xế vi phạm. Đáng chú ý, có 203 trường hợp tài xế xe biển vàng (xe kinh doanh dịch vụ) không thắt dây an toàn, trên tổng số hơn 280 tài xế vi phạm lỗi này.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Bình cũng đề nghị cần rà soát, tổ chức lại hệ thống giao thông, nhất là về vị trí, độ sắc nét biển báo. Đồng thời, cần nghiên cứu tổ chức giao thông trên mặt đường, vạch kẻ đường, ký hiệu mặt đường, phân làn đường…

Bên cạnh đó, 3 cơ quan cần kết nối chia sẻ dữ liệu, bởi hệ thống camera giám sát trên toàn quốc sẽ phát triển, nhất là các tuyến cao tốc. Đặc biệt là chia sẻ dữ liệu tại các trạm thu phí, giúp quản lý phương tiện, tốc độ để phòng ngừa tai nạn và vi phạm giao thông.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cũng cho rằng, Cục Đăng kiểm Việt Nam cần có giải pháp nâng cao tiêu chuẩn đầu vào đối với xe kinh doanh vận tải. Với xe máy, cần nghiên cứu đưa ra tiêu chuẩn về phanh ABS, nhất là đối với các xe phân khối nhỏ, tiêu chuẩn về đảm bảo khí thải môi trường.

Toàn cảnh hội nghị.

Cần đánh giá mức độ an toàn của xe giường nằm

Cũng tại hội nghị Đại tá Phạm Quang Huy - Phó Cục trưởng Cục CSGT đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam sớm nghiên cứu, đánh giá mức độ an toàn đối với ô tô giường nằm.

"Cần đánh giá, so sánh mức độ an toàn giữa ô tô giường nằm và ô tô nguyên bản, nhất là trong điều kiện đặc biệt như lưu thông trên đường đèo, dốc... vào cua gấp" - Đại tá Huy nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Đại tá Huy đề xuất từ nghiên cứu việc nghiên cứu, đánh giá có thể đưa ra các điều kiện để áp dụng như: ô tô giường nằm chỉ được chạy ở đường bằng hoặc giới hạn tốc độ hay khung giờ lưu thông.

Trước đề xuất của Cục CSGT, ông Bùi Quang Thái - Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam và ông Nguyễn Chiến Thắng - Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đều đồng tình với cơ chế kết nối chia sẻ dữ liệu giữa 3 cơ quan.

Ông Thái cho biết thêm, Cục Đường bộ Việt Nam đã triển khai một số giải pháp trong tổ chức giao thông nhằm tạo thuận lợi cho người tham giao thông, nâng cao an toàn giao thông trên các tuyến, như việc sơn thông tin tốc độ tối đa trên mặt đường.

Vừa qua, lực lượng chức năng thí điểm cấm xe tải đi vào làn ngoài cùng sát giải phân cách cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng, đồng thời sơn giới hạn tốc độ tối đa lên mặt đường tại một số vị trí. Việc này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân khi tham gia giao thông.