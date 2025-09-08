Bắt đầu xử phạt xe tải đi sai làn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ

TPO - Từ ngày 9/9, lực lượng chức năng tiến hành xử lý xe tải đi sai làn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội Hải Phòng. Hiện 2 tuyến cao tốc này đang thí điểm cấm xe tải đi vào làn số 1 (làn ngoài cùng sát dải phân cách giữa).

Lực lượng CSGT tuyên truyền đến tài xế xe tải trong thời gian thí điểm.

Từ 15/8 đến 8/9, lực lượng chức năng thí điểm thực hiện phân làn trên 2 tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ. Cụ thể, cấm xe tải đi vào làn số 1 (làn ngoài cùng sát dải phân cách giữa).

Qua thời gian thí điểm, Cục CSGT ghi nhận trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có 1.077/109.957 (0,97%) trường hợp phương tiện ô tô tải, đầu kéo đi vào làn số 1. Tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng có 14/314.910 (0,004%) trường hợp.

Theo Cục CSGT, những ngày đầu triển khai thực hiện, một số phương tiện chưa kịp thời nắm về phương án tổ chức giao thông mới, lực lượng CSGT đường bộ cao tốc đã dùng loa phát thanh trên ô tô tuần tra kiểm soát để tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông đi đúng quy định.

Cùng với đó khi phát tờ rơi tuyên truyền, ký cam kết đến với từng lái xe và gọi điện thoại cho các chủ xe có lái xe vi phạm thì nhận được sự đồng tình của tài xế, nhà xe về phương án phân làn tổ chức giao thông mới.

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Sau thời gian thí điểm, từ 0h ngày 9/9, lực lượng CSGT tổ chức thực hiện việc xử phạt vi phạm kết hợp với tuyên truyền để nâng cao hiệu quả chấp hành phương án tổ chức, phân làn giao thông mới.

Sẽ triển khai giai đoạn 2 của phương án phân làn, tổ chức giao thông mới, từ ngày 15/10. Cấm xe khách và xe tải đi vào làn số 1 của 2 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Cục CSGT cũng tiếp tục rà soát, điều chỉnh các biển báo, sơn vạch kẻ đường, tốc độ xe chạy trên làn đường để phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới.

Ngoài ra đơn vị cũng phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, dữ liệu đầu, cuối của phương tiện khi lưu thông trên tuyến (qua hệ thống thu phí không dừng VETC) đối với các phương tiện hoạt động trên tuyến để xác định tốc độ của xe chạy, để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn giao thông.