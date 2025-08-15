Nhiều lái xe ngỡ ngàng về quy định mới thí điểm phân làn xe tải trên cao tốc

TPO - Từ 15/8, bắt đầu thực hiện thí điểm quy định mới về phân làn xe tải trên hai tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, lực lượng CSGT tập trung tuyên truyền, nhắc nhở tài xế vi phạm.

Thiếu tá Phạm Văn Tiệp, cán bộ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) tuyên truyền, nhắc nhở yêu cầu tài xế xe tải đi đúng làn đường quy định.

Từ ngày 15/8, lực lượng chức năng thí điểm cấm xe tải đi vào làn đường sát dải phân cách giữa trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng.

Ghi nhận của phóng viên, vào sáng cùng ngày, tại đầu tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, lực lượng chức năng đã lắp biển báo trên giá long môn, tuy nhiên vẫn có một số xe tải vi phạm, đi vào làn đường sát dải phân cách giữa.

Tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đã dừng một số phương tiện để nhắc nhở về quy định mới.

Ông P. được CSGT tuyên truyền về việc cấm xe tải đi làn ngoài cùng sát dải phân cách giữa.

Khi được CSGT tuyên truyền, tài xế xe tải Nguyễn Văn P. (trú tại Hà Nội) cho biết bản thân chưa nắm được thông tin về quy định phân làn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

"Tôi thường xuyên chạy tuyến cao tốc này và chỉ nắm được quy định về tốc độ tối đa, tối thiểu. Tuy nhiên hôm nay được cán bộ CSGT nhắc nhở, tôi mới biết về quy định mới này, tôi sẽ rút kinh nghiệm" - tài xế P. cho biết.

Theo tài xế P., nhiều xe tải lớn đi làn sát dải phân cách với tốc độ thấp gây "ức chế" cho các phương tiện khác đi phía sau vì không thể vượt được. Đây là thực tế bất cập từ lâu nay. Với quy định mới, bản thân ông P. rất ủng hộ.

CSGT cho tài xế xem lại hình ảnh biển báo cấm xe tải ở đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Còn tài xế Lê Thanh Kh. (trú tại Bắc Ninh) có hàng chục năm kinh nghiệm lái xe đầu kéo chở hàng cho đơn vị nước ngoài cho biết, từ trước đây công ty đã quán triệt, tuyên truyền Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là việc chạy đúng làn, đúng tốc độ trên đường.

Tài xế Kh. cho rằng, việc thí điểm phân làn như hiện nay rất an toàn khi xe tải nặng đi vào làn trong, còn các xe nhỏ đi làn ngoài.

"Các xe cỡ lớn, chở hàng nặng đi làn trong tốc độ thấp cũng sẽ hạn chế được các vụ tai nạn liên hoàn khi phanh lại" - tài xế Kh. chia sẻ.

Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đông phương tiện vào sáng cùng ngày.

Chi tiết phân làn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng.

Trước đó, xuất phát từ đề nghị của Cục CSGT, sau khi trao đổi và thống nhất giữa hai đơn vị, Cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo và được Bộ Xây dựng đồng ý cho tổ chức thực hiện phương án thí điểm phân làn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng.

Đối với tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng:

Làn 1: Tốc độ tối đa cho phép 120 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 90 km/h. Cấm các loại xe lưu thông, bao gồm ô tô tải thông dụng (trừ ô tô tải Pickup ca - bin đơn, ô tô tải Pickup ca - bin kép, ô tô tải VAN); ô tô tải chuyên dùng, trừ ô tô chở tiền; ô tô chuyên dùng; ô tô đầu kéo; ô tô kéo moóc.

Làn 2: Tốc độ tối đa cho phép 120 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 80 km/h. Cho phép ô tô lưu thông.

Làn 3: Tốc độ tối đa cho phép 100 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép: 60 km/h. Cho phép ô tô lưu thông.

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông trên tuyến.

Đối với tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ:

Làn 1: Tốc độ tối đa cho phép 100 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 80 km/h. Cấm các loại xe lưu thông, bao gồm ô tô tải thông dụng (trừ ô tô tải Pickup ca - bin đơn, ô tô tải Pickup ca - bin kép, ô tô tải VAN); ô tô tải chuyên dùng, trừ ô tô chở tiền; ô tô chuyên dùng; ô tô đầu kéo; ô tô kéo moóc.

Làn 2: Tốc độ tối đa cho phép: 100 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép: 70 km/h. Cho phép ô tô lưu thông.

Làn 3: Tốc độ tối đa cho phép: 100 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép: 60 km/h. Cho phép ô tô lưu thông.

Ngoài việc phân làn phương tiện, lực lượng chức năng tiến hành sơn thông tin tốc độ tối đa cho phép tại một số vị trí phù hợp, dễ quan sát nhằm nhắc lại thông tin của các biển báo tốc độ tối đa cho phép tương ứng trên tuyến để tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông.

Thời gian thực hiện phương án tổ chức giao thông thí điểm là một tháng kể từ ngày 15/8.