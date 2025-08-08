Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe phân khối lớn biến dạng, tài xế tử vong trên cầu Nhật Tân

Thanh Hà
TPO - Sáng sớm 8/8, một xe phân khối lớn gặp nạn trên cầu Nhật Tân (TP Hà Nội). Tại hiện trường, phương tiện biến dạng, người điều khiển tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ việc được người dân chia sẻ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng hơn 4h cùng ngày tại cầu Nhật Tân (Hà Nội).

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện xe máy phân khối lớn nằm ở làn giữa cầu Nhật Tân (hướng từ nội thành ra ngoại thành), bên cạnh là thi thể nam giới. Cách đó không xa có 1 chiếc xe ô tô con.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đội CSGT đường bộ số 15 có mặt tại hiện trường phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị liên quan phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Theo nguồn tin của phóng viên, nạn nhân là người quốc tịch nước ngoài. Tại hiện trường, phương tiện bị biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng khắp lòng đường.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn kể trên.

Thanh Hà
#tai nạn cầu Nhật Tân #xe phân khối lớn biến dạng #tai nạn giao thông Hà Nội #phân luồng giao thông cầu Nhật Tân #nguyên nhân tai nạn xe máy #giám định hiện trường #đội CSGT Hà Nội #tai nạn ngày 8/8 #cơ quan điều tra tai nạn

