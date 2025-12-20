Chủ lò mổ ‘tố’ cán bộ thú y, 'đòi' gặp chủ tịch tỉnh Quảng Trị

TPO - Hai chủ lò mổ tại Quảng Trị đồng loạt kêu cứu, phản ánh nhiều bất cập trong quản lý giết mổ động vật. Hai lá đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị của các chủ lò mổ cho thấy nhiều “lỗ hổng” đáng báo động trong công tác quản lý giết mổ hiện nay tại địa phương

Lò mổ tập trung hoạt động trong... cô đơn

Trong khi các lò giết mổ gia súc tập trung được đầu tư bài bản, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật lại rơi vào cảnh hoạt động cầm chừng, thua lỗ thì thịt không dấu kiểm soát, không rõ nguồn gốc vẫn ngang nhiên được bày bán tràn lan ngoài thị trường, thậm chí len lỏi vào siêu thị, trường học, nhà hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hai lá đơn của hai chủ lò mổ tố cán bộ thú y và "đòi" gặp Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Ông Hoàng Viết Dương, đại diện hộ kinh doanh Hoàng Ngọc Nhiễm, đơn vị quản lý lò giết mổ gia súc tập trung tại xã Hiếu Giang cho biết: Mặc dù được đầu tư theo đúng định hướng của Nhà nước nhằm xóa bỏ tình trạng giết mổ nhỏ lẻ, mất vệ sinh, nhưng thực tế lò mổ lại rơi vào tình trạng “đìu hiu”.

“Trong khi lò mổ tập trung bị nhiều cơ quan cùng kiểm tra, giám sát thì các hộ giết mổ tại nhà vẫn ngang nhiên hoạt động bình thường, trong khi pháp luật nghiêm cấm tình trạng giết mổ gia súc tại nhà trừ một vài nơi có đặc thù theo quy định. Người dân không vào lò mổ, dẫn đến sản lượng quá thấp, không đủ chi phí vận hành và xử lý môi trường” - ông Dương phản ánh.

Theo ông Dương, điều khiến các chủ lò mổ bức xúc nhất là không rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý thịt không dấu kiểm soát, khi loại thịt này vẫn xuất hiện dày đặc tại các chợ, quán ăn, gây cạnh tranh không lành mạnh và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Doanh nghiệp "tố" cán bộ thú y, thuế... cùng buông lỏng

Không chỉ các hộ kinh doanh cá thể, Công ty TNHH SX&TM Hải Dương – đơn vị quản lý lò mổ gia súc tập trung tại phường Đông Sơn cũng gửi đơn xin làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh, phản ánh hàng loạt vấn đề nghiêm trọng.

Giết mổ tự do, không có sự kiểm soát.

Theo đơn, doanh nghiệp cho rằng cơ quan thú y địa phương chưa thực hiện đúng và đầy đủ Luật Thú y và Thông tư 09, thậm chí có dấu hiệu tiếp tay cho gian lận thương mại, để thịt bẩn, thịt không kiểm soát lưu hành ngoài thị trường.

“Thịt không có dấu kiểm soát, không chứng nhận nguồn gốc vẫn được bán công khai, thậm chí đưa vào siêu thị, trường học, nhà hàng. Trong khi đó, lò mổ tập trung lại bị siết chặt đủ đường” - đại diện doanh nghiệp nêu trong đơn.

Doanh nghiệp cũng phản ánh và cho rằng Sở Công Thương ở địa phương này buông lỏng quản lý thị trường. Đáng chú ý, theo phản ánh của doanh nghiệp, khi chất vấn Chi cục Thú y về việc các hộ giết mổ trái phép vẫn tồn tại, đơn vị này cho rằng trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương. Tuy nhiên, các chủ lò mổ đặt câu hỏi vai trò kiểm tra, xử lý từ ngành thú y và quản lý thị trường ở đâu? vì sao tình trạng này kéo dài nhiều năm?

Ngoài ra, doanh nghiệp còn cho rằng có báo cáo không đúng thực tế gửi lên cấp tỉnh, trong khi chính sách ưu đãi đầu tư đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận nhưng cơ quan thuế chưa thực hiện đầy đủ, khiến doanh nghiệp càng thêm khó khăn.

Mô hình giết mổ tập trung đang bị "bỏ rơi" giữa ma trận quản lý

Từ hai lá đơn với nhiều nội dung trùng khớp, có thể thấy mô hình giết mổ tập trung – chủ trương đúng đắn nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm nhưng đang bị “bỏ rơi” giữa ma trận quản lý chồng chéo.

Không có sự kiểm soát của cán bộ Thú y, chưa nói đến nguy cơ lợn mang mầm bệnh, mà giết mổ mất vệ sinh cũng tiềm ẩn nguy cơ an toàn thực phẩm.

Để kiểm chứng nội dung đơn “kêu cứu” của các chủ lò mổ, phóng viên Báo Tiền Phong đã trực tiếp có mặt tại lò giết mổ gia súc tập trung Hải Dương, phường Đông Sơn vào trưa ngày 18/12.

Tại thời điểm ghi nhận, lò mổ này đang tiến hành giết mổ 3 con lợn, mỗi con nặng trên 1 tạ. Tuy nhiên, theo phản ánh của các hộ trực tiếp giết mổ tại đây, đã rất lâu rồi không thấy cán bộ thú y đến thực hiện việc kiểm soát, đóng dấu theo quy định.

Chủ lò mổ cho biết thêm, đơn vị đã nhiều lần có văn bản báo cáo, đồng thời gọi điện trực tiếp cho trạm thú y phụ trách địa bàn, nhưng không có cán bộ nào đến làm nhiệm vụ kiểm soát giết mổ.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi giết mổ xong, thịt lợn được chất lên xe máy và chở đi tiêu thụ ngay, không có dấu kiểm soát giết mổ, không có sự hiện diện của cán bộ thú y tại hiện trường.

Đa số thị gia súc bán ngoài thị trường, đặc biệt là ở các chợ truyền thống trên địa bàn Quảng Trị không có dấu kiểm soát giết mổ.

Ghi nhận này đặt ra câu hỏi lớn về vai trò, trách nhiệm của cơ quan thú y trong công tác kiểm soát giết mổ, đồng thời phần nào lý giải vì sao thịt không dấu, không rõ nguồn gốc vẫn dễ dàng lưu thông trên thị trường, như phản ánh của các chủ lò mổ trong đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh.