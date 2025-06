Quảng Bình: Chủ lò mổ ‘tố’ cán bộ thú y đóng dấu kiểm soát giết mổ cho lợn chết có dấu hiệu bị bệnh

TPO - Thời gian gần đây mạng xã hội ở Quảng Bình dậy sóng khi một văn bản được cho là của chủ một cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình “tố” cán bộ thú y nhiều lần đóng dấu kiểm soát giết mổ cho lợn chết nghi bị bệnh.

Liên quan đến văn bản nói trên, ông Nguyễn Văn Dương Giám đốc Công ty TNHH SX&TM Hải Dương xác nhận với PV Tiền Phong, là do công ty của ông phát hành, gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình.

Ông Dương cho biết, công ty của ông có 1 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm ở phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới nhưng đã dừng hoạt động vì không thể cạnh tranh được với các hộ giết mổ nhỏ lẻ. Tuy nhiên, ngày 5/6, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình lại có văn bản thông báo kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở giết mổ của Hải Dương, nên công ty ông đã phát hành văn bản gửi chi cục này, thông báo là cơ sở đã dừng hoạt động.

Theo văn bản đề ngày 6/6/2025: Trước đây Công ty Hải Dương hoạt động trong lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm và luôn mong muốn đơn vị cũng như các cơ quan quản lý thực hiện tốt các quy định của luật pháp về “an toàn thực phẩm trong kiểm soát giết mổ động vật” và điều này bắt buộc công ty phải đầu tư rất nhiều kinh phí.

“Từ năm 2022 đến nay chúng tôi thấy việc có “Giấy phép an toàn thực phẩm” cũng không có quyền lợi gì so với những người giết mổ không có “Giấy phép an toàn thực phẩm” (vì thịt được đưa ra bán ngoài thị trường như nhau). Do đó, việc hoạt động công ty khó khăn và đã dừng hoạt động trong lĩnh vực này” – văn bản viết.

Cũng theo văn bản này, trong thời gian không có giấy phép nhưng cán bộ của Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp Đồng Hới và sau này là cán bộ của Trạm chăn nuôi và Thú y Quảng Ninh - Đồng Hới hằng ngày vẫn đến đóng dấu và thu tiền tại lò mổ.

Đáng chú ý, văn bản này cho rằng, nhiều lần các hộ đưa lợn nghi bị bệnh, lợn chết, lợn không rõ nguồn gốc vào lò giết mổ, công ty đã có ý kiến nhưng cán bộ thú y vẫn đóng dấu kiểm soát giết mổ. “Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên cơ quan chức năng về vấn đề này nhưng chưa được giải quyết” - văn bản viết.

Liên quan đến văn bản của Công ty Hải Dương, ông Trần Công Tám, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình cho rằng: Từ khi tiếp nhận việc kiểm soát giết mổ từ Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp chi cục chưa phát hiện lợn bệnh, hay lợn chết ở cơ sở giết mổ Hải Dương.

Còn việc cơ sở giết mổ Hải Dương hết giấy phép an toàn thực phẩm từ năm 2023 nhưng vẫn hoạt động và cán bộ thú y vẫn đến đóng dấu kiểm soát giết mổ, ông Tám nói “vì thương doanh nghiệp”, nên để cho họ khắc phục từ từ.