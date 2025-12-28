Quán ăn cũng tăng giá dịp cận Tết, người lao động 'méo mặt'

TPO - Gần Tết, hàng ăn ở TPHCM lại rục rịch tăng giá. Nhiều nguyên nhân được đưa ra như giá nguyên liệu đầu vào tăng, chi phí vận chuyển, giá thuê mặt bằng tăng… đẩy giá tô bún, đĩa cơm thêm vài nghìn đồng dịp cuối năm.

Sau gần hai tháng mới có dịp ghé lại quán bún bò quen thuộc trong con hẻm nhỏ gần cơ quan, chị Hạnh Thủy (nhân viên văn phòng, ngụ phường An Hội Đông, TPHCM) bất ngờ khi thấy hóa đơn tính tiền niêm yết mức giá 50.000 đồng.

Nhớ lại hành trình “leo thang” của tô bún này chỉ trong vòng chưa đầy 12 tháng, chị Thủy kể: “Hồi đầu năm, một tô đầy đủ chỉ có 35.000 đồng. Đến giữa năm, quán thông báo lên 40.000 rồi 45.000 đồng. Giờ mới đến cuối năm, giá lại nhích thêm 5.000 đồng nữa để chạm mốc 50.000 đồng. Chắc sắp tới tôi phải dậy sớm tự nấu nướng rồi mang cơm hộp đi làm để tiết kiệm chi phí”.

Nhiều quán ăn đã dán bảng giá mới những ngày gần đây

Lý giải giá tăng liên tục, chủ quán nói rằng, tăng giá là việc không hề muốn nhưng “không còn cách nào khác”. Theo người này, thông thường cứ vào dịp cuối năm, mọi chi phí đều tăng nên thường điều chỉnh thêm 5.000 đồng. Tuy nhiên, năm nay mọi thứ khắc nghiệt hơn nhiều.

Cụ thể từ giữa năm, các ứng dụng giao hàng và sàn thương mại điện tử đã đồng loạt tăng thêm các khoản thuế phí, buộc quán phải tăng giá để bù đắp chi phí vận hành trên mạng. Chưa dừng lại ở đó, những đợt mưa bão liên miên thời gian qua đã khiến giá rau củ biến động dữ dội.

Chủ quán cho biết, mỗi lần điều chỉnh tăng giá đều phải cân nhắc rất nhiều

Có thời điểm hành lá vọt lên 100.000 đồng/kg, còn ớt tươi có lúc chạm ngưỡng 200.000 đồng/kg. Hiện nay, thịt heo cũng đang tăng giá từng ngày, như giò heo đã lên 110.000 đồng, sườn non tới 270.000 đồng/kg, ngay cả mỡ heo cũng tăng 2.500 đồng và hiện có giá 77.000 đồng/kg...

“Mỗi lần đặt bút sửa bảng giá là một lần chúng tôi đắn đo rất nhiều. Tăng giá nghĩa là chấp nhận nguy cơ mất khách quen, nhưng nếu giữ nguyên giá cũ thì cầm chắc phần lỗ, không thể cầm cự nổi” - chủ quán giãi bày.

Tiệm mì cay ở phường Phú Thạnh cũng vừa phát đi thông báo điều chỉnh giá. Dù đã nỗ lực giữ giá ổn định suốt thời gian dài để giữ chân khách, nhưng trong bối cảnh kinh tế hiện nay, chủ tiệm thừa nhận đã đến lúc “không thể gồng thêm”.

Hộp cơm gà sau khi tăng giá lên 30.000 đồng

Một nguyên nhân quan trọng được chủ quán này đưa ra là những thay đổi về chính sách thuế kinh doanh bắt đầu từ ngày 1/1/2026. Việc chuẩn bị hệ thống để lấy hóa đơn đầu vào và xuất hóa đơn cho khách hàng theo quy định mới phát sinh thêm không ít chi phí về nhân sự và vận hành. Vì vậy, mỗi món ăn trong thực đơn phải tăng thêm khoảng 3.000 đồng để quán có thể thích ứng với quy định mới.

Tương tự, tại quán cơm gà xối mỡ trên đường An Dương Vương (phường An Lạc), bảng thông báo tăng giá 2.000 đồng mỗi phần cũng vừa được dán lên. Hiện tại, một hộp cơm gà có giá 30.000 đồng. Chủ quán cho biết vì khách hàng đa số là học sinh, sinh viên và người lao động nên việc tăng dù chỉ 1.000 hay 2.000 đồng cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Để bù đắp cho sự tăng giá này, chủ quán cam kết sẽ chú trọng hơn vào chất lượng món ăn để khách hàng cảm thấy xứng đáng với số tiền bỏ ra.

Thời điểm cuối năm, hàng quán lại tăng giá

Khảo sát thực tế tại nhiều khu vực ở TPHCM cho thấy, không khó để bắt gặp những bảng giá vừa được dán đè hoặc viết lại bằng mực mới. Từ các nguyên liệu chính như thịt, tôm, cá cho đến các phụ liệu như bún, rau, hành, ớt… đều tăng liên tục từ đầu năm đến nay. Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển, phí thuê mặt bằng và nhân công cũng góp phần đẩy chi phí giá tô bún, dĩa cơm lên cao.

Tuy nhiên có một thực tế là, hầu hết các hàng quán đều vin vào nhiều nguyên nhân như nguyên liệu đầu vào tăng giá nên giá món ăn cũng tăng thêm; thế nhưng khi thịt heo, rau củ giảm giá, nguồn cung dồi dào thì gần như chưa thấy hàng ăn nào thông báo giảm giá(?!)