Cà chua tăng giá kỷ lục tại chợ Hà Nội: 85.000 đồng/kg vẫn bán sạch, bà nội trợ 'choáng váng'

Nhiều bà nội trợ cảm thấy ngỡ ngàng khi đà tăng giá cà chua vẫn chưa dừng lại. Tại chợ Hà Nội, loại rau quả này đã vọt lên 85.000 đồng/kg mà vẫn “cháy hàng”.

Chiều tối đi chợ, sau khi mua 2 khúc cá để tối nấu bát canh chua, chị Bùi Thị Hoà ở phố Thanh Nhàn (Hà Nội) liền ghé sạp rau xanh bảo chủ hàng bán cho mấy quả cà chua. Vừa dứt lời, chủ cửa hàng báo “cà chua giá 85.000 đồng/kg” khiến chị không khỏi ngỡ ngàng.

Bởi, mấy hôm nay đi chợ mua rau xanh, chị thấy các loại rau ăn lá giá khá rẻ so với giữa tháng 11 vừa qua. Thế nên, chị đoán giá cà chua cũng sẽ hạ nhiệt.

“Ai ngờ, giá không những không giảm mà còn tăng mạnh hơn”, chị nói. Cuối cùng, dự định món canh cá nấu chua lại chuyển thành cá kho.

Giá cà chua ở chợ Hà Nội tiếp tục tăng mạnh. Ảnh: Tâm An

“Giá đắt quá mà hôm qua tôi đi 3 sạp hàng mới mua được 2 quả”, chị Nguyễn Thị Hạnh ở Kim Liên (Hà Nội) chia sẻ.

Mấy ngày trước tan làm muộn, ra chợ chị Hạnh còn không mua được cà chua về nấu canh trứng. Hỏi mua mà sạp rau nào lắc đầu, kêu “cháy hàng” vì cà chua vẫn khan hiếm.

Tại chợ Đại Từ (Định Công, Hà Nội), giá rau xanh giảm mạnh theo từng ngày. Đặc biệt, một số loại rau ăn lá giá giảm còn một nửa, thậm chí chỉ còn 1/3 so với thời điểm giữa tháng 11 vừa qua.

Cụ thể, trung tuần tháng 11, rau cải canh giá lên tới 18.000-20.000 đồng/mớ thì nay chỉ còn 8.000-10.000 đồng/mớ, cải ngọt 50.000 đồng/kg giảm còn 30.000 đồng/kg, mồng tơi từ 20.000 đồng/mớ giờ còn 10.000 đồng/mớ, su hào 20.000 đồng/củ to nay cũng giảm còn 10.000 đồng/củ, cải cúc giảm mạnh về mức 6.000 đồng/mớ, hành lá giá cũng giảm còn khoảng 50.000 đồng/kg...

Tuy nhiên, tiểu thương ở chợ này cho biết, có những loại rau vẫn neo giá cao, thậm chí giá tiếp tục tăng do nguồn cung thiếu hụt. Đơn cử, giá cà chua đã tăng lên 85.000 đồng/kg, giá ớt tăng gấp 3 khi vọt lên 150.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá bắp cải vẫn ở mức 25.000 đồng/kg chưa có dấu hiệu giảm.

Giá ớt tăng gấp 3 lần, vọt lên ngưỡng 150.000 đồng/kg. Ảnh: Tâm An

“Ngày trước giá ớt chỉ vài chục nghìn 1kg, khách mua rau còn cho thêm ớt. Nay giá đắt đỏ, khách hỏi mua 5.000 đồng cũng chỉ dám bốc cho mấy quả”, chị Bình, tiểu thương bán rau tại chợ Đại Từ cho hay.

Theo chị Bình, mưa bão khiến rau củ quả bị ảnh hưởng. Thế nhưng, các rau ăn lá gieo trồng chỉ một tháng đã được thu hoạch nên giá nhanh chóng hạ nhiệt. Trong khi một số loại rau quả như ớt, cà chua, bắp cải, chu kỳ sinh trưởng dài hơn nên giá neo cao, thậm chí còn trong xu hướng tăng.

Tại họp báo thường kỳ tháng 11/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 4/12, Cục phó Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nguyễn Quốc Mạnh cho biết, trong tháng 10 và 11 vừa qua, có 39.663 ha rau màu bị thiệt hại do bão lũ.

Bão số 10 và số 11 khiến nhiều diện tích rau bị tàn phá, làm giá tăng mạnh nửa cuối tháng 11, ông Mạnh chỉ rõ. Tuy nhiên, những lứa rau đầu tiên gieo trồng sau bão số 11 đã bắt đầu cho thu hoạch, giúp giá mặt hàng này giảm dần.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp tục hướng dẫn các địa phương chủ động kế hoạch sản xuất nhằm đảm bảo nguồn cung thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán.