Chia sẻ của chàng rể phá mái tôn cứu người thân trong vụ cháy nhà ở Lĩnh Nam

TPO - Trong cuộc trò chuyện ngắn với phóng viên báo Tiền Phong sau vụ việc, anh Nguyễn Tiến Long (con rể chủ nhà) – người trực tiếp phá mái tôn, lao vào cứu người thân trong đám cháy – chia sẻ, thời điểm đó anh gần như không kịp suy nghĩ gì ngoài việc phải cứu bằng được bố mẹ và những người thân.

Anh Long đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Hà

Khoảng 17h40 ngày 24/3, tại số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội), xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa bùng phát tại khu vực tầng 2 ngôi nhà 7 tầng. Do bên trong chứa nhiều đồ đạc dễ cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm cột khói đen cuồn cuộn khiến nhiều người hoảng hốt.

May mắn, 7 người trong ngôi nhà (trong đó có 2 người lớn tuổi, 3 trẻ em) được người dân và lực lượng chức năng phối hợp đưa ra ngoài an toàn.

Trong số những người phá mái tôn giải cứu 2 nạn nhân lớn tuổi trên mái nhà chính là anh Nguyễn Tiến Long (con rể chủ nhà).

Anh Long cho biết, phát hiện cháy, anh đã cầm xà beng nhảy qua khoảng cách 2 mét giữa hai ngôi nhà để phá mái tôn, cứu người thân.

“Lúc đấy tôi chỉ thấy tay mẹ vẫy ra ngoài, còn cầm khăn nữa. Thế là biết vẫn còn hy vọng cứu được. Tôi cầm xà beng rồi nhảy sang thôi, chứ không kịp nghĩ gì cả.” - anh Long chia sẻ với phóng viên.

Nhớ lại lúc xảy ra hỏa hoạn, anh Long cho biết, dù phải nhảy qua khoảng cách 2 mét giữa hai ngôi nhà và đối mặt nguy hiểm, anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: “Chỉ cần làm nhanh hơn một, hai giây thôi cũng được, miễn là cứu được người. Nhanh được chút nào thì còn hy vọng chút ấy.”

Nhiều người dân hỗ trợ anh Long cứu bố mẹ.

Sau khi đưa được bố mẹ thoát ra an toàn, cảm giác đầu tiên đến với anh là sự nhẹ nhõm: “Lúc đưa được ông bà lên rồi, người mình nhẹ hẳn đi. Nhưng ngay sau đó lại nghe còn người mắc kẹt ở tầng trên, nên tôi lại tiếp tục tìm cách quay xuống cứu. Chỉ cần sớm thêm một, hai giây là còn hy vọng cứu được người” - anh Long nói.

Thế nhưng, chưa kịp nghỉ, anh lại nghe tin vẫn còn người mắc kẹt ở các tầng trên. Không chần chừ, anh tiếp tục quay lại, cùng lực lượng PCCC&CNCH và mọi người tìm cách đưa thêm các nạn nhân, trong đó có phụ nữ và trẻ nhỏ, thoát ra bằng lối thoát hiểm và thang nối giữa các nhà.

Trong quá trình đó, anh bị bỏng nhẹ và xây xước ngoài da, nhưng với anh, những tổn thương ấy không đáng kể so với việc cứu được người.

Đáng chú ý, trong khoảnh khắc sinh tử, anh nhận được sự hỗ trợ của một người đàn ông lạ mặt cùng tham gia phá mái tôn. Tuy nhiên, sau khi sự việc tạm ổn, người này lặng lẽ rời đi.

“Lúc đó rối quá nên cũng không kịp hỏi han. Giờ nghĩ lại thì thấy mình nên tìm để cảm ơn người ta.” - anh Long chia sẻ.

Với anh Long, hành động mà nhiều người dành lời khen, chỉ làm theo bản năng của một người con khi thấy gia đình đang gặp nạn. 'Mục tiêu duy nhất chỉ là cứu người thân trong gia đình mình, chứ lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều' - anh Long nói.

Đoạn clip ghi lại cảnh anh Long cùng 1 người dân phá mái tôn cứu bố mẹ.

Như tin đã đưa, khoảng 17h52 cùng ngày, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy tại ngôi nhà kể trên. Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội CC&CNCH khu vực số 12 và Đội CC&CNCH khu vực số 9 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ...

Sau khoảng 8 phút, Đội CC&CNCH khu vực số 12 tiếp cận hiện trường vụ cháy, qua công tác trinh sát, nắm tình hình ngôi nhà xảy ra cháy có quy mô 5 tầng nổi, 1 tầng lửng, 1 tầng tum, đám cháy đang phát triển mạnh tại tầng lửng có nhiều khói khí độc phát tán lên các tầng phía trên và có người mắc kẹt bên trong.

Chỉ huy chữa cháy đã triển khai 1 mũi tổ chức chữa cháy khu vực tầng lửng, ngăn chặn cháy lan lên các tầng phía trên và các nhà xung quanh, 1 mũi sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận khu vực bên trong để tìm kiếm, cứu người bị nạn, 1 mũi tiếp cận hiện trường qua nhà bên cạnh.

Đến khoảng 18h18, toàn bộ 7 người (trong đó có 2 người già và 3 trẻ nhỏ) được đưa ra ngoài an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế, hiện sức khỏe đã ổn định.