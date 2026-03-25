Cháy trong đêm thiêu rụi dãy nhà dân ven sông ở Cà Mau

TPO - Hơn 10 căn nhà, chòi của 8 hộ dân ở xã Tân Tiến (tỉnh Cà Mau) bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngày 25/3, UBND xã Tân Tiến (tỉnh Cà Mau) có báo cáo nhanh vụ cháy nhà dân ven sông ảnh hưởng đến 8 hộ dân, thiêu rụi hơn 10 căn nhà, chòi làm bằng cây gỗ, mái tol.

Thông tin ban đầu, khoảng 1h30 cùng ngày, Công an xã Tân Tiến nhận được tin báo của người dân về việc có tiếng nổ lớn và ngọn lửa bùng phát tại khu vực dân ven sông khu vực ấp Vàm Đầm, cách chợ Vàm Đầm khoảng 900 m.

Hiện trường vụ cháy nhà ven sông trong đêm ở xã Tân Tiến.

Theo nhận định ban đầu từ các nhân chứng có mặt tại hiện trường, đám cháy phát sinh tại hộ ông Đ.H.K, sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan sang các nhà lân cận. Người dân xung quanh cố gắng dập lửa nhưng không thành.

Khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương huy động lực lượng tại chỗ và hỗ trợ từ các xã lân cận, tham gia dập lửa. Đến khoảng 3h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Ông Từ Văn Lăng - Chủ tịch UBND xã Tân Tiến cho biết, hỏa hoạn không gây thương vong, song thiêu rụi hơn 10 căn nhà, chòi của 8 hộ dân. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân. Trước mắt, xã hỗ trợ mỗi hộ bị ảnh hưởng 3 triệu đồng, đồng thời tổ chức di dời, dọn dẹp hiện trường.