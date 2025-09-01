Khởi tố, tạm giam người gây cháy 57 ki-ốt chợ vì ghen ở Cà Mau

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Phúc - người gây ra vụ cháy 57 ki-ốt chợ xã Thanh Tùng để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Ngày 1/9, nguồn tin cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Phúc (63 tuổi, ngụ xã Thanh Tùng, Cà Mau), để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.



Bị can Phúc gây ra vụ cháy chợ Thanh Tùng hôm 22/8. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng thu thập chứng cứ để khởi tố bổ sung hành vi ông Phúc chém trọng thương bà B.P.T (52 tuổi, sống như vợ chồng với Phúc).

Hiện trường vụ cháy chợ Thanh Tùng.

Theo điều tra ban đầu, trước đây, ông Phạm Văn Phúc sống ở huyện Trần Văn Thời cũ. Sau khi ly hôn, ông đến xã Thanh Tùng thuê nhà, hành nghề chạy đò dọc. Trong một lần chở nhóm khách, ông quen biết bà B.P.T. Do cả 2 từng đổ vỡ hôn nhân nên sau đó nảy sinh tình cảm và chung sống như vợ chồng. Những năm đầu hạnh phúc, vài tháng gần đây hai người liên tục xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông.

Khoảng 11h30 ngày 22/8, ông Phúc dùng dao chém bà T. bị thương. Bà T. bỏ chạy ra ngoài, được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay sau đó, ông Phúc mở van khóa bình gas loại lớn trong ki-ốt khiến lửa bùng phát dữ dội và lan sang các ki-ốt liền kề. Đến 13h cùng ngày, đám cháy mới được khống chế. Ông Phúc bị thương ở tay, ngạt khói, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo UBND xã Thanh Tùng, vụ cháy làm thiệt hại toàn bộ 57 ki-ốt của 31 tiểu thương, ước tính tổng thiệt hại tài sản trên 20 tỷ đồng.