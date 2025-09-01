Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố, tạm giam người gây cháy 57 ki-ốt chợ vì ghen ở Cà Mau

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Phúc - người gây ra vụ cháy 57 ki-ốt chợ xã Thanh Tùng để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Ngày 1/9, nguồn tin cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Phúc (63 tuổi, ngụ xã Thanh Tùng, Cà Mau), để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Bị can Phúc gây ra vụ cháy chợ Thanh Tùng hôm 22/8. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng thu thập chứng cứ để khởi tố bổ sung hành vi ông Phúc chém trọng thương bà B.P.T (52 tuổi, sống như vợ chồng với Phúc).

535606070-730183306520514-4851707629625719339-n.jpg
Hiện trường vụ cháy chợ Thanh Tùng.

Theo điều tra ban đầu, trước đây, ông Phạm Văn Phúc sống ở huyện Trần Văn Thời cũ. Sau khi ly hôn, ông đến xã Thanh Tùng thuê nhà, hành nghề chạy đò dọc. Trong một lần chở nhóm khách, ông quen biết bà B.P.T. Do cả 2 từng đổ vỡ hôn nhân nên sau đó nảy sinh tình cảm và chung sống như vợ chồng. Những năm đầu hạnh phúc, vài tháng gần đây hai người liên tục xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông.

Khoảng 11h30 ngày 22/8, ông Phúc dùng dao chém bà T. bị thương. Bà T. bỏ chạy ra ngoài, được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay sau đó, ông Phúc mở van khóa bình gas loại lớn trong ki-ốt khiến lửa bùng phát dữ dội và lan sang các ki-ốt liền kề. Đến 13h cùng ngày, đám cháy mới được khống chế. Ông Phúc bị thương ở tay, ngạt khói, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo UBND xã Thanh Tùng, vụ cháy làm thiệt hại toàn bộ 57 ki-ốt của 31 tiểu thương, ước tính tổng thiệt hại tài sản trên 20 tỷ đồng.

Tân Lộc
#Cà Mau #cháy chợ #Thanh Tùng #Phạm Văn Phúc #thiệt hại tài sản #đốt cháy ki-ốt #gây thương tích #tiểu thương #vì ghen

Xem thêm

Cùng chuyên mục