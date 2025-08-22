Lửa bốc ngùn ngụt, tiểu thương ở Cà Mau thẫn thờ trước 56 ki-ốt bị thiêu rụi

Ngày 22/8, ông Mai Việt Triều, Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hoả hoạn thiêu rụi nhiều tài sản.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11h cùng ngày, một ki-ốt trong chợ Thanh Tùng bất ngờ phát hoả. Khu chợ với khoảng 56 ki-ốt, đa phần làm bằng gỗ nên lửa nhanh chóng lây lan, bốc cháy dữ dội, tạo cột khói cao hàng chục mét.

Lửa bốc cháy dữ dội tại chợ Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau. Ảnh: H.B

Một số người dân trong chợ cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Lực lượng chức năng nhanh chóng huy động nhiều phương tiện cả trên bờ và dưới sông để dập lửa. Đến khoảng 13h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế nhưng lửa vẫn âm ỉ bên trong.

Theo thống kê ban đầu, đám cháy không gây thương vong, nhưng thiêu rụi hoàn toàn 56 căn ki-ốt của 25 tiểu thương.