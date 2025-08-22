Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khởi động Chương trình 'Sữa đậu nành học đường': Trao dinh dưỡng lành, gieo mầm tương lai xanh

PV

Qua 9 năm liên tục triển khai chương trình “Sữa đậu nành học đường”, Quỹ Khuyến học sữa đậu nành Việt Nam và Vinasoy đã trao tặng hơn 13,3 triệu hộp sữa đậu nành Fami cho hơn 898.000 học sinh tại 1.613 trường ở 19 tỉnh vùng sâu, vùng xa, với tổng giá trị hỗ trợ 48,6 tỷ đồng.

Sáng 22/8, tại Quảng Ngãi, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy (Công ty CP Đường Quảng Ngãi) và Quỹ Khuyến học sữa đậu nành Việt Nam tổ chức khởi động Chương trình “Sữa đậu nành học đường” năm học 2025-2026, với chủ đề "Trao dinh dưỡng lành, gieo mầm tương lai xanh".

Qua 9 năm liên tục triển khai, chương trình “Sữa đậu nành học đường”, bằng nhiều tâm huyết và nỗ lực, Quỹ Khuyến học sữa đậu nành Việt Nam và Vinasoy đã trao tặng hơn 13,3 triệu hộp sữa đậu nành Fami cho hơn 898.000 học sinh tại 1.613 trường ở 19 tỉnh vùng sâu, vùng xa, với tổng giá trị hỗ trợ 48,6 tỷ đồng.

touch-56209764eae762b93bf6.jpg
Khởi động Chương trình “Sữa đậu nành học đường” năm học 2025-2026.

Theo dõi cân đo từ Hội Chữ thập đỏ tại địa phương cho thấy, chiều cao và cân nặng trung bình của các em đều có sự cải thiện. Đồng thời, chương trình đã tạo tâm lý tích cực và phấn khởi cho học sinh khi đến lớp, khích lệ tính chuyên cần và góp phần nâng cao kết quả học tập của các em.

Năm học 2025 – 2026, chương trình bước sang năm thứ 10, Quỹ Khuyến học sữa đậu nành Việt Nam và Vinasoy tiếp tục triển khai chương trình “Sữa đậu nành học đường” tại 4 tỉnh: Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Quảng Trị, Lai Châu, trao tặng 970.668 hộp sữa đậu nành Fami Canxi, trị giá 4,5 tỷ đồng đến các em học sinh tiểu học thuộc vùng sâu, vùng xa trong cả hai học kỳ của năm học.

touch-z6933520740541-27d0024ac9afc332b868a2a466ee88d5.jpg
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh phát biểu tại buổi khởi động Chương trình “Sữa đậu nành học đường”.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh nhấn mạnh, hơn cả những hộp sữa, chúng tôi muốn trao tình yêu thương, chắp cánh ước mơ, đồng hành cùng sự phát triển toàn diện của các em nhỏ.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy và Quỹ Khuyến học sữa đậu nành Việt Nam bằng tất cả nguồn lực, tâm huyết, cam kết đưa nguồn dinh dưỡng chất lượng từ sữa đậu nành Fami Canxi an toàn đến với các em học sinh. Từ đó, góp phần xây dựng nền tảng dinh dưỡng cho thế hệ tương lai của đất nước”, ông Anh khẳng định.

c4a963b22d3da563fc2c.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc phát biểu tại buổi khởi động chương trình.

Ông Võ Thành Đàng – Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Quảng Ngãi, Chủ tịch Quỹ Khuyến học sữa đậu nành Việt Nam chia sẻ: “Nhìn lại hành trình gần một thập kỷ đã qua, hơn cả sữa, các đơn vị đồng hành cùng Chương trình “Sữa đậu nành học đường” đã và đang trao cho các em học sinh tình yêu thương, chắp cánh ước mơ và tạo nền tảng cho thế hệ tương lai phát triển toàn diện về thể chất lẫn trí tuệ”.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc ghi nhận, biểu dương những đóng góp của chương trình đối với hoạt động khuyến học và phát triển giáo dục, tăng cường sức khỏe, nâng cao thể chất cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa tỉnh Quảng Ngãi.

touch-z6933521075399-4dff24e0e8705050c9df99c1623b589a.jpg
Trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình "Sữa đậu nành học đường" tại tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng thời, mong muốn chương trình tiếp tục triển khai sâu rộng hơn nữa, để tất cả các em học sinh ở vùng khó khăn, đặc biệt là học sinh vùng biên giới, hải đảo được thụ hưởng chương trình ý nghĩa này.

Tại chương trình, Quỹ Khuyến học sữa đậu nành Việt Nam trao 9 suất học bổng và các phần quà cho học sinh nghèo đang theo học tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

PV
#sữa đậu nành học đường #Chương trình dinh dưỡng cho học sinh #quỹ khuyến học sữa đậu nành Việt Nam #Vinasoy #hộp sữa Fami cho học sinh #phát triển thể chất và trí tuệ trẻ em #hỗ trợ học sinh vùng sâu vùng xa #dinh dưỡng an toàn cho trẻ em #tăng cường sức khỏe học sinh #học bổng cho học sinh nghèo

