Bãi Sau Vũng Tàu thay da đổi thịt sau khi đầu tư hơn 1.000 tỷ

An Yên
TPO - Sáng 19/12, dự án “Chỉnh trang trục đường Thùy Vân” tại phường Vũng Tàu, TPHCM khánh thành đưa vào sử dụng, tạo nên diện mạo mới cho Bãi Sau của Vũng Tàu.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, đây là một trong những công trình có ý nghĩa quan trọng về phát triển hạ tầng đô thị, không gian công cộng và du lịch biển mà còn đánh dấu bước tiến mới trong quá trình xây dựng và phát triển TPHCM theo hướng văn minh, hiện đại.

vt.jpg
Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại lễ khánh thành dự án “Chỉnh trang trục đường Thùy Vân” tại phường Vũng Tàu, TP.HCM

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân được triển khai với mục đích mang lại diện mạo mới cho khu vực Bãi Sau, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại phường Vũng Tàu, TP.HCM. Đây là một công trình quy mô mang tính biểu tượng du lịch độc đáo, tạo nên thương hiệu đẳng cấp, tăng sức hấp dẫn thu hút du khách. Đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển phường Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế theo tinh thần của Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển về kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

vtay.jpg
Công trình hơn 1000 tỷ làm thay đổi diện mạo Bãi Sau Vũng Tàu

Bên cạnh đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định phát triển du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn. Trong bối cảnh thành phố đang từng bước mở rộng không gian phát triển về phía biển, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thì việc định vị trục du lịch biển chất lượng cao như công viên bãi biển Thùy Vân sẽ góp phần trong việc tăng tiện ích, các dịch vụ du lịch của du khách và kéo dài thời gian lưu trú, qua đó để xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng cho Thành phố, mở ra dư địa lớn để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp, mang tầm khu vực và quốc tế.

ajcv.jpg
Tháp Tam Thắng lung linh khi đêm xuống- Ảnh NLD
anhgvwbnsagol.jpg

TP.HCM cũng xác định phát triển không gian ven biển phải tiếp cận bằng tư duy quy hoạch mở, lấy không gian công cộng làm trung tâm, lấy chất lượng sống của người dân và trải nghiệm của du khách làm thước đo.

An Yên
