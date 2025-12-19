Khơi thông nguồn lực phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới

TPO - Ngày 19/12, Thành ủy Hà Nội phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học “Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên phát triển mới”, nhằm làm rõ những vấn đề đặt ra và đề xuất giải pháp khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững cho Thủ đô trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, đồng chí Đào Xuân Dũng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội cho biết, sau gần 40 năm đổi mới, đặc biệt trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội (nhiệm kỳ 2020–2025), Thủ đô đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, để lại những dấu ấn nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển.

Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Đào Xuân Dũng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hà Nội; Nguyễn Minh Anh - Hiệu trưởng Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Hà Nội vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Thành phố hiện còn 5 “điểm nghẽn” cần tập trung tháo gỡ, gồm: trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, tình trạng úng ngập và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân và sự phát triển bền vững của Thủ đô, đòi hỏi các giải pháp đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Theo đồng chí Đào Xuân Dũng, đất nước ta, trong đó có Thủ đô Hà Nội, đang đứng trước thời điểm chuyển mình quan trọng để bước vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên thịnh vượng, hùng cường, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo.

Kỷ nguyên mới cũng đặt ra yêu cầu và nhiệm vụ ngày càng cao đối với cả hệ thống chính trị. Với tầm nhìn đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, Hà Nội – với vai trò Thủ đô – cần đặt ra những mục tiêu và tiêu chuẩn phát triển cao hơn, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu chung của đất nước.

Tạo đột phá để khơi thông nguồn lực phát triển

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận những định hướng lớn nhằm khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới cho Thủ đô.

Hà Nội xác định mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời tạo đột phá về cơ cấu kinh tế và mô hình tăng trưởng đô thị hiện đại, phát triển kinh tế tri thức và sáng tạo.

Thành phố cũng định hướng tái thiết không gian phát triển theo hướng mở, đa trung tâm, đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với quản lý đô thị thông minh; chú trọng phát triển văn hóa – xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và đẩy mạnh đối ngoại, nâng cao vị thế Thủ đô.

GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại hội thảo.

Đề cập các đột phá chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới, GS.TS Phùng Hữu Phú – nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh yêu cầu đột phá trước hết về tư duy và tầm nhìn, theo phương châm “tầm nhìn toàn cầu, tư duy chiến lược quốc gia, hành động Hà Nội”, nhằm đưa Hà Nội vươn lên trở thành đô thị kết nối toàn cầu, có vị thế và sức cạnh tranh tương xứng với các Thủ đô lớn trong khu vực và trên thế giới.

Cùng với đó, nhiều ý kiến cho rằng Hà Nội cần triển khai đồng bộ các trụ cột phát triển, đồng thời sớm tháo gỡ các “nút thắt” trong việc huy động đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trên địa bàn tham gia trực tiếp vào quá trình hoạch định và triển khai chiến lược phát triển, trong đó cơ chế “đặt hàng”, “đấu thầu” nhiệm vụ được coi là giải pháp quan trọng để phát huy hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các ý kiến tại hội thảo thống nhất nhận định, những thành tựu đạt được trong thời gian qua đã tạo nền tảng quan trọng để Hà Nội tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu đó, Thủ đô cần tạo ra những đột phá mạnh mẽ về tầm nhìn, thể chế, khoa học – công nghệ, văn hóa – con người và mô hình quản trị, qua đó khơi thông các nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với vai trò đầu tàu, động lực của cả nước.