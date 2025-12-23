Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Rào chắn dự án Yên Xá chậm thu hồi, giao thông Trần Phú – Phùng Hưng vẫn ùn ứ

Nhóm Phóng viên

TPO - Do rào chắn kéo dài nhưng chưa thi công, 3 trong tổng số 6 hàng rào phục vụ dự án xử lý nước thải Yên Xá trên các tuyến Trần Phú, Phùng Hưng (Hà Đông) buộc phải cắt giảm hoặc thu hồi. Tuy nhiên, đến ngày 22/12, mới có 2 trong số 3 hàng rào thuộc diện phải xử lý được thực hiện.

tp-1.jpg
Qua kiểm tra 6 công trường hàng rào đang thi công dự án xử lý nước thải trên đường Trần Phú, Phùng Hưng (Hà Đông), Sở Xây dựng Hà Nội phát hiện, chỉ có 2 vị trí được thi công, còn 4 vị trí chưa thi công hoặc thi công xong giai đoạn 1 nhưng nhà thầu vẫn quây rào.
tp-2.jpg
Việc nhà thầu dựng hàng rào chiếm dụng lòng đường gây khó khăn cho đi lại và ùn tắc giao thông trên đường Trần Phú, Phùng Hưng.
tp-4.jpg
Ngày 22/12, PV Tiền Phong ghi nhận tình trạng ùn tắc giao thông trên đường Trần Phú, đoạn qua khu vực công trường thi công, xảy ra cả trong giờ cao điểm sáng và chiều.
tp-5.jpg
Trước tình trạng trên, Sở Xây dựng yêu cầu tại vị trí các giếng khoan 42.13 và 42.14 trên phố Trần Phú phải tháo dỡ rào chắn, lắp đặt tấm đan và hoàn trả mặt đường cho giao thông. Tại vị trí giếng khoan 43.0 ở nút giao Trần Phú – Phùng Hưng (ảnh), Sở Xây dựng yêu cầu thu gọn rào chắn hạng mục khoan kích đã hoàn thành giai đoạn 1 về phía đường Phùng Hưng. Các công việc trên phải hoàn thành trước ngày 20/12/2025.
tp-6.jpg
Ghi nhận của phóng viên chiều 22/12 cho thấy, tại vị trí hàng rào các giếng khoan số 42.13 và 42.14 trên phố Trần Phú (ảnh nhỏ chụp tháng 11/2025), rào chắn đã được tháo dỡ, thay vào đó là các tấm kỹ thuật đậy miệng giếng khoan (mũi tên ảnh lớn).
tp-7.jpg
Trong khi đó, tại vị trí giếng khoan 43.0 ở nút giao Trần Phú - Phùng Hưng, hàng rào đã được dựng suốt hơn một năm nay nhưng phần lớn mặt bằng bên trong vẫn để trống hoặc chỉ tập kết thiết bị thi công.
tp-10.jpg
Đối với giếng khoan 43.0 tại nút giao Trần Phú – Phùng Hưng, Sở Xây dựng yêu cầu trước ngày 20/12/2025 phải thu gọn rào chắn hạng mục khoan kích giai đoạn 1 về phía đường Phùng Hưng. Tuy nhiên, chiều 22/12, ghi nhận của phóng viên cho thấy hàng rào tại đây vẫn giữ nguyên như một tháng trước.
tp-9.jpg
Tình trạng này làm cho giao thông đi lại nút giao phố Trần Phú - Phùng Hưng luôn khó khăn, ùn tắc.

Chiều 22/12, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội – chủ đầu tư dự án xử lý nước thải Yên Xá – cho biết, trong tuần qua, chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu khẩn trương thi công, hoàn thiện các hạng mục trên tuyến Trần Phú – Phùng Hưng, đồng thời điều chỉnh hàng rào theo chỉ đạo của Sở Xây dựng.

Đối với hàng rào tại giếng khoan 43.0 chưa được thu hẹp theo yêu cầu trước ngày 20/12, chủ đầu tư cho biết sẽ kiểm tra và có giải pháp xử lý

Nhóm Phóng viên
#hàng rào thi công trên đường #dự án xử lý nước thải yên xá #giao thông #ùn tắc

