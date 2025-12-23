Rào chắn dự án Yên Xá chậm thu hồi, giao thông Trần Phú – Phùng Hưng vẫn ùn ứ

Chiều 22/12, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội – chủ đầu tư dự án xử lý nước thải Yên Xá – cho biết, trong tuần qua, chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu khẩn trương thi công, hoàn thiện các hạng mục trên tuyến Trần Phú – Phùng Hưng, đồng thời điều chỉnh hàng rào theo chỉ đạo của Sở Xây dựng.

Đối với hàng rào tại giếng khoan 43.0 chưa được thu hẹp theo yêu cầu trước ngày 20/12, chủ đầu tư cho biết sẽ kiểm tra và có giải pháp xử lý