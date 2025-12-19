Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội rộng 10 làn xe

Trọng Đảng
TPO - Sáng 19/12, tại xã Thư Lâm (Hà Nội), diễn ra lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô.

Tại lễ khởi công đại diện liên danh nhà đầu tư gồm Công ty CP đầu tư và xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà (thành viên Tập đoàn Sun Group) cho biết: Dự án được đầu tư xây dựng để hình thành tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, tạo thành trục kết nối ngắn nhất, hiện đại nhất, đẹp nhất đến trung tâm Hà Nội.

Cùng với đó dự án cũng mở ra không gian phát triển đô thị mới để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hiệu quả khu logistics hiện đại, thông minh, kết hợp thương mại điện tử, đáp ứng yêu cầu phát triển trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về mặt giao thông, dự án còn có ý nghĩa quan trọng là tuyến đường giúp giảm tải cho sân bay Nội Bài, tuyến đường đối ngoại đảm bảo hoạt động các chuyến bay chuyên cơ phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đối ngoại quốc tế thông suốt, an toàn.

Thiết kế trục đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Toàn bộ dự án có chiều dài hơn 41 km, đi qua các địa phương, gồm: các xã Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh (Hà Nội) và các phường Từ Sơn, Phù Khê (Bắc Ninh). Dự án có điểm đầu kết nối với tuyến đường trên địa phận tỉnh Bắc Ninh tại vị trí tiếp giáp với địa giới hành chính tỉnh này; điểm cuối tại vị trí nút giao với cao tốc Hà Nội - Hạ Long và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 với tổng chiều dài khoảng 7,0km. Dự án có một đoạn tuyến đi trùng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 với chiều dài khoảng 6,5km.

Tuyến đường có kỹ thuật xây dựng theo tiêu chuẩn cao tốc, chiều rộng mặt cắt ngang từ 100 -120m, tương đương 10 làn xe, vận tốc tối đa 120 km/h. Thời gian dự kiến thi công từ 2025 - 2026. Tổng mức đầu tư hơn 32.900 tỷ đồng, hình thức đầu tư PPP: Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT) thanh toán bằng quỹ đất đối ứng.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, khi hoàn thành trục giao thông sẽ là tuyến đường giao thông huyết mạch tại cửa ngõ đông bắc thủ đô, trục giao đối ngoại và kết nối từ sân bay Gia Bình về trung tâm Hà Nội gần nhất; góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông Thủ đô Hà Nội.

Trọng Đảng
