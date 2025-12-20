Tìm phương án cho loạt công trình xuống cấp ở phố biển đẹp nhất Bắc Trung bộ

TPO - Trước việc nhiều địa điểm kinh doanh dịch vụ bar, nước giải khát, khu tắm tráng... dọc biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) bị xuống cấp, hư hỏng, thậm chí bỏ hoang, chính quyền địa phương đã xin đấu giá tìm nhà đầu tư.

UBND phường Sầm Sơn vừa có tờ trình lên UBND tỉnh Thanh Hóa nhằm tìm hướng xử lý các công trình thuộc dự án không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương do Tập đoàn FLC chuyển giao theo hình thức không hoàn vốn.

“Phường đã đề xuất phương án đấu giá để lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu khai thác các Hubway (các điểm kinh doanh dịch vụ bar, nước giải khát) và khu tắm tráng (tắm nước ngọt) dọc bãi biển để phát huy hiệu năng, phục vụ du lịch”, lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn thông tin.

Nhiều hạng mục xuống cấp, bỏ hoang ở biển Sầm Sơn.

Theo lãnh đạo địa phương, trường hợp không lựa chọn được nhà đầu tư phù hợp, địa phương sẽ bố trí nguồn vốn đầu tư công để sửa chữa các hạng mục trước mùa du lịch năm 2026. Sau khi hoàn thành việc sửa chữa, các công trình được giao cho Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Sầm Sơn vận hành, khai thác.

Như Tiền Phong đã phản ánh, dọc bãi biển phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa hiện có nhiều khu Hubway cùng tắm tráng bị xuống cấp, hư hỏng. Đặc biệt, một số công trình do không sử dụng, bỏ hoang thời gian dài cùng ảnh hưởng của thiên tai càng hư hỏng nghiêm trọng song không được sửa chữa.

Theo tìm hiểu, các hạng mục trên thuộc dự án không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương (thuộc thành phố Sầm Sơn cũ), do Tập đoàn FLC thực hiện theo hình thức đối tác công tư (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Một Hubway bị cát biển vùi kín cửa.

Sau khi xây dựng hoàn thành, Tập đoàn FLC được quyền sử dụng, khai thác trong 3 năm (2019-2021). Đến năm 2022, doanh nghiệp này đã chuyển giao toàn bộ công trình, không hoàn vốn, cho thành phố Sầm Sơn (nay là phường Sầm Sơn) quản lý và vận hành.

Địa phương sau đó vận hành, khai thác không lâu rồi tạm dừng, nhiều địa điểm kinh doanh dịch vụ bar, nước giải khát, khu tắm tráng... dọc biển dần xuống cấp, hư hỏng song không được sửa chữa, xử lý.