Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân thực hiện tốt ‘3 quan tâm’ về công tác phụ nữ

TPO - Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong đơn vị; quan tâm để phụ nữ tiếp tục cống hiến, phát triển và trưởng thành; quan tâm nâng cao đời sống của phụ nữ ở từng đơn vị.

Sáng 20/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức phiên trọng thể Đại hội (ĐH) đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ VIII (2025-2030). Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương, gửi lẵng hoa chúc mừng ĐH.

Các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Nguyễn Minh

Tới dự ĐH có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Khai mạc ĐH, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, ĐH đại biểu phụ nữ Quân đội (PNQĐ) lần thứ VIII được tổ chức trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thi đua lập thành tích chào mừng ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với khí thế và quyết tâm cao nhất.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu khai mạc Đại hội.

Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, ĐH có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ; quyết tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động nền nếp, hiệu quả, xây dựng người PNQĐ phát triển toàn diện, đáp ứng các tiêu chí "Bản lĩnh, trí tuệ, nhân ái", sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo ĐH, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, báo cáo của Tổng cục Chính trị tại ĐH đã nêu đầy đủ, toàn diện kết quả công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong Quân đội giai đoạn 2021-2025, với nhiều số liệu ấn tượng, nhiều việc làm ý nghĩa, đậm tính nhân văn.

Bằng tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao, PNQĐ đã vượt qua mọi khó khăn, về đích sớm và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Chương trình hành động giai đoạn 2021-2025.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo Đại hội.

“Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nữ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao; một số đồng chí được bổ nhiệm là cán bộ chủ trì, được phong quân hàm cấp tướng. Đặc biệt, trên hầu hết các lĩnh vực hoạt động, trong thực hiện nhiệm vụ của Quân đội và các đơn vị, đều có sự đóng góp quan trọng của PNQĐ”, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định.

Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, PNQĐ đã nỗ lực cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực, như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; giảng dạy, nghiên cứu khoa học; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, thông tin liên lạc, lao động sản xuất; chế tạo, sản xuất vũ khí, trang bị và khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc…

Cùng với đó, PNQĐ đã có những cống hiến tích cực trên các lĩnh vực công tác khác của Quân đội, trong đó có nhiều nhiệm vụ mang tính đặc thù với nhiều khó khăn, gian khổ; “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thực hiện tốt vai trò là người giữ lửa hạnh phúc gia đình, chăm sóc, nuôi dạy con ngoan.

Tham gia Đại hội có 398 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 9 vạn nữ quân nhân, công nhân viên quốc phòng, lao động hợp đồng tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động của Quân đội đến từ mọi miền Tổ quốc.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của phụ nữ toàn quân, đã có hàng ngàn tập thể, cá nhân phụ nữ được biểu dương, khen thưởng ở các cấp; nhiều cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng danh hiệu cao quý.

“Đó là minh chứng sinh động cho sự phát triển của công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong Quân đội những năm qua, góp phần làm sáng ngời thêm phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, trong thời gian tới, Tổng cục Chính trị chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng các cơ chế, chính sách phù hợp, thiết thực, tạo môi trường thuận lợi để PNQĐ học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong toàn quân ngày càng phát triển thực chất, giành những kết quả tốt đẹp hơn.

Đại tướng Phan Văn Giang trao bức trướng của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tặng phụ nữ Quân đội.

Lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao bức tranh tặng Đại hội.

Đối với cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân, cần thực hiện tốt “3 quan tâm”, gồm: quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong đơn vị; quan tâm để phụ nữ tiếp tục cống hiến, phát triển và trưởng thành; quan tâm nâng cao đời sống của phụ nữ ở từng đơn vị.

Đối với cơ quan đảm nhiệm công tác phụ nữ và tổ chức Hội phụ nữ, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cần thực hiện “3 đổi mới”, gồm: đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ; đổi mới xây dựng và tổ chức phong trào, mô hình hoạt động của phụ nữ; đổi mới công tác xây dựng tổ chức Hội phụ nữ vững mạnh.

Yêu cầu hội viên phụ nữ cần phấn đấu đạt các tiêu chí “Bản lĩnh - Trí tuệ - Kỷ cương - Nhân ái”, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, phong trào phụ nữ trong Quân đội có phát triển mạnh mẽ hay không, PNQĐ có đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hay không, chính là nhờ sự đoàn kết, đồng tâm cống hiến của mỗi hội viên phụ nữ trong toàn quân.

Các đại biểu về dự Đại hội.

﻿ ﻿ Lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tham quan gian trưng bày tại Đại hội của phụ nữ các đơn vị.

Quang cảnh Đại hội.

﻿ ﻿ ﻿﻿ ﻿ ﻿﻿ Đại hội đã thông qua Chương trình hành động phụ nữ Quân đội giai đoạn 2025-2030, với 10 chỉ tiêu chính và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.