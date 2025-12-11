Tổng cục Chính trị chỉ định 398 đại biểu tham gia sự kiện đặc biệt của phụ nữ Quân đội

TPO - Theo Ban tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VIII, sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của phụ nữ toàn quân sẽ có sự tham gia của 398 đại biểu chính thức do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ định.

Ngày 11/12, tại Hà Nội, Ban tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VIII (2025-2030) tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhằm cung cấp thông tin về Đại hội.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, thông tin về Đại hội.

Dưới sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội (PNQĐ), Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Đại hội, tham dự buổi gặp mặt có đại diện một số cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, hiện tất cả các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chỉ đạo, tổ chức xong các đại hội và hội nghị phụ nữ các cấp đúng thủ tục, nguyên tắc, có chất lượng.

Các đại hội được tổ chức có nhiều đổi mới, sáng tạo từ khâu chuẩn bị văn kiện, nhân sự đến điều hành, thảo luận; thể hiện tinh thần dân chủ, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, tạo không khí thi đua sôi nổi, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của PNQĐ.

Logo Đại hội mang ý nghĩa: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đại hội đại biểu PNQĐ lần thứ VIII hướng đến xây dựng người PNQĐ "Bản lĩnh - Trí tuệ - Kỷ cương - Nhân ái”, phát huy tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết cống hiến trong kỷ nguyên số, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Với phương châm “Đoàn kết - Trí tuệ - Kỷ cương - Dân chủ - Phát triển”, Đại hội đại biểu PNQĐ lần thứ VIII có chủ đề “Phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ; xây dựng PNQĐ bản lĩnh, trí tuệ, thành thạo kỹ năng số; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động công tác phụ nữ và phong trào PNQĐ giai đoạn 2021-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác PNQĐ trong giai đoạn 2025-2030, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tá Đàm Đình Hòa - Phó trưởng Phòng Thông tấn báo chí (Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị), phát biểu tại cuộc gặp mặt báo chí.

“Đại hội sẽ phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội và văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV; bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, số lượng, chất lượng và có cơ cấu hợp lý”, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền nói.

Cũng theo Trưởng Ban PNQĐ, Đại hội có sự tham dự của hơn 200 đại biểu khách mời trong và ngoài Quân đội. Thường vụ Quân ủy Trung ương phân công Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, tham gia Đoàn Chủ tịch và chỉ đạo điều hành Đại hội; Tổng cục Chính trị chỉ định 398 đại biểu chính thức tham gia Đại hội.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt báo chí.

Trong đó, có 157 đại biểu là sĩ quan, 195 đại biểu là quân nhân chuyên nghiệp, 11 đại biểu là công chức quốc phòng, công nhân viên quốc phòng và công chức nhà nước; 3 đại biểu là hạ sĩ quan - binh sĩ; 32 đại biểu là lao động hợp đồng.

Đại hội có sự tham gia của 2 đại biểu là Phó Giáo sư - Tiến sĩ và 12 đại biểu là Tiến sĩ; tuổi đời trung bình của đại biểu dự Đại hội là 41 tuổi; đại biểu trẻ tuổi nhất là 23 tuổi.