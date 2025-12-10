Lời mời dự sinh nhật 12.12: bạn chỉ việc ăn ngon, còn deal ‘sang xịn mịn’ đã có ShopeeFood lo

Năm nào cũng vậy, ShopeeFood lại khiến dân tình "đứng hình" vì bất ngờ tặng quà người dùng vào ngày sinh nhật. Từ loạt món ngon khó cưỡng đến vô vàn ưu đãi từ những thương hiệu được săn đón, tất cả hội tụ để biến 12.12 thành bữa tiệc ăn mừng đúng nghĩa.

Cứ tưởng sinh nhật ai là người đó được nhận quà, ai ngờ năm nay ShopeeFood cùng đại sứ thương hiệu B.O.F lại “tặng ngược” bạn hàng loạt ưu đãi siêu khủng. Tham gia ngay “Tuần Lễ Đại Tiệc Sinh Nhật - ShopeeFood cùng đại sứ thương hiệu B.O.F khao deal khủng” để ăn sinh nhật đúng điệu: Bỏ túi những bí kíp săn deal khủng và rước về voucher giá trị chỉ riêng cho dịp kỷ niệm này. Mời cả đoàn mình cùng di chuyển đến buổi tiệc sinh nhật ShopeeFood với đầy ắp món ngon “đủ wow” cùng những ưu đãi đỉnh cao mà một năm chỉ có một lần.

Có công dự sinh nhật, có ngày săn được deal “nửa giá”

Cùng hòa vào không khí sinh nhật rộn ràng của ShopeeFood, hàng loạt thương hiệu lớn “tung chiêu” với ưu đãi khủng, đảm bảo ai dự tiệc cũng được ăn uống thả ga, tụ tập cuối năm cực đã cùng hội bạn.

Nếu còn đang phân vân không biết nên chọn mì Ý hay gà rán, bạn hoàn toàn có thể thưởng thức cả hai với combo gà rán, mì Ý và 1 phần Pepsi của Lotteria nay giảm chỉ còn 58.000 đồng. Riêng ngày 12.12, bạn còn có thể rủ thêm bạn thân nhập tiệc với combo 2 phần gà rán, 2 phần gà sốt H&S, 2 phần Pepsi (size S) chỉ với 100.000 đồng.

Không muốn đứng ngoài cuộc vui, Popeyes góp mặt với combo 1 gà không xương, bắp cải trộn, 1 phần nước ngọt, chỉ còn 69.000 đồng từ ngày 1.12 đến 12.12. Lớp vỏ vàng giòn tan, phần thịt mềm giữ trọn vị đậm đà đặc trưng của gà rán kiểu Mỹ, ăn kèm bắp cải trộn chua nhẹ giúp cân lại độ béo là “đúng bài”.

Nhanh tay chớp lấy loạt ưu đãi khủng từ các thương hiệu đình đám nhân dịp sinh nhật ShopeeFood.

Còn nếu đầu giờ chiều bạn bắt đầu “tụt pin” thì một ly Trà Sen Vàng đậm vị kết hợp topping hạt sen béo bùi hay PhinDi Hạnh Nhân thơm lừng từ Highlands Coffee sẽ giúp bạn nạp đầy năng lượng ngay lập tức. Đừng quên nhập mã HIGHLANDS50A (số lượng có hạn) để được giảm 50.000 đồng cho đơn từ 120.000 đồng, áp dụng từ ngày 8 - 12.12.

Hòa chung nhịp sinh nhật, Phê La - thương hiệu trà đặc sản cũng góp vui với combo 2 ly size L giảm từ 123.000 đồng còn 88.000 đồng (áp dụng cho Phong Lan, Ôlong Sữa, Ôlong Nhài Sữa, Tấm hay Khói Blao). Đặc biệt, từ ngày 10.12 đến ngày 12.12, chỉ cần nhập mã PHELA30 (số lượng có hạn) là bạn được giảm 30.000 đồng cho đơn từ 88.000 đồng.

Ba ưu đãi lung linh, thắp sáng sinh nhật linh đình

Không chỉ “bủa vây” người dùng bằng loạt ưu đãi từ các thương hiệu, ShopeeFood còn “thổi bùng” không khí sinh nhật với chương trình Siêu Deal X3, nơi hội sành ăn chỉ cần một lần đặt món là nhận ngay ba quyền lợi cực hời.

Quyền lợi đầu tiên mở màn siêu đỉnh: đơn càng lớn, ưu đãi càng to khi được giảm thêm đến 25.000 đồng, thoải mái gọi món yêu thích mà không lo về chi phí. Tiếp đến, bạn có thể nhập mã 1212SIEUDEAL112 để giảm 25% tối đa 112.000 đồng cho đơn từ 40.000 đồng, áp dụng đến hết ngày 12.12. Từ trà sữa béo thơm, bánh ngọt xinh xắn tới gà rán giòn rụm… tất cả đều “vào giỏ” với mức giá dễ thương không ngờ. Và để trọn vẹn ngày sinh nhật, ShopeeFood còn hỗ trợ phí vận chuyển tiết kiệm, chỉ 14.000 đồng là đã sẵn sàng món ngon trên bàn tiệc.

Không có bánh sinh nhật ba tầng mà chỉ có ba tầng ưu đãi siêu hời trong bữa tiệc sinh nhật của ShopeeFood mà thôi!

Gần mực thì đen, gần bạn thì rủ săn ngay món ngon chỉ từ 30.000 đồng

Có những ngày học bài hay làm việc đến mức đầu óc quay cuồng nhưng lại không biết mình nên ăn gì để tiếp sức. Vậy thì để ShopeeFood mách bạn tính năng “Ăn Ngon Rẻ - Bao Hết Phí Ship”, nơi bạn có thể tìm thấy vô vàn món ngon ở xung quanh với mức giá chỉ từ 30.000 đồng (đã bao gồm phí dịch vụ và phí vận chuyển).

Ngoài những lựa chọn quen thuộc, bạn còn có thể dạo một vòng thế giới ẩm thực với hàng loạt thương hiệu được hội sành ăn tin chọn như TEXAS CHICKEN, Jollibee, KATINAT, The Alley, Wayne’s Coffee, Chewy Chewy… Những ngày nắng nóng, một ngụm trà sữa mát lành từ The Alley sẽ giúp bạn “sạc đầy năng lượng”, còn buổi xế chiều cần chút ngọt ngào thì bánh su kem béo ngậy của Chewy Chewy là lựa chọn hoàn hảo. Nếu đam mê gà rán kiểu Mỹ giòn rụm thì TEXAS CHICKEN chắc chắn sẽ khiến bạn vừa no bụng vừa thỏa mãn khẩu vị.

Đặt món yêu thích với mức giá chỉ từ 30.000 đồng tại danh mục “Bao Hết Phí Ship” trên ShopeeFood

Bất ngờ hơn, duy nhất tại Siêu Đại Tiệc Sinh Nhật 12.12, ShopeeFood cùng đại sứ “Ngũ Đại Hoa Thần” B.O.F còn mạnh tay khao voucher trà sữa giảm 30.000đ áp dụng cho đơn 30.000đ khi nhập mã "SPFKHAOSINHNHAT1212" (số lượng có hạn). Ưu đãi chỉ diễn ra duy nhất vào ngày 12.12, hãy nhanh tay săn deal ngay tại đây.

Món quà vừa ngọt ngào, vừa “độc quyền” này hứa hẹn khiến không khí đại tiệc sôi động hơn bao giờ hết. Chỉ cần mở ứng dụng ShopeeFood và nhập mã là có ngay ly trà sữa siêu xịn để hòa mình vào tuần lễ sinh nhật ưu đãi tưng bừng. Sinh nhật mỗi năm chỉ một lần, không chớp ngay thì sẽ tiếc đấy!

