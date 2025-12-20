Xây thêm trạm biến áp 220kV ở Phú Quốc để đảm bảo điện cho APEC 2027

TPO - Sáng 20/12, tại Đặc khu Phú Quốc (An Giang), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức lễ khởi công Trạm biến áp 220kV Phú Quốc, với tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng tạo nền tảng bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định cho đảo, đặc biệt dịp diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Dự án cũng hướng tới chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công Trạm biến áp 220kV Phú Quốc, ông Nguyễn Phước Đức - Tổng Giám đốc EVNSPC cho biết, đây là công trình hạ tầng năng lượng đặc biệt quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, an ninh, quốc phòng vùng biển đảo Tây Nam, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đặc khu Phú Quốc.

Theo ông Đức, những năm qua, EVNSPC đã phối hợp với tỉnh An Giang đầu tư nhiều công trình điện trọng điểm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân. Riêng tại Phú Quốc, EVNSPC đã triển khai 2 tuyến cáp điện vượt biển quy mô lớn (vận hành năm 2014 và 2022).

Theo ông Đức Giai đoạn 2021 - 2025, EVNSPC bố trí khoảng 11.741 tỷ đồng đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong đó riêng Phú Quốc được đầu tư 4.033 tỷ đồng, chiếm 34% tổng vốn. Phụ tải điện tại đặc khu tăng trưởng bình quân khoảng 11%/năm.

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc tham dự buổi lễ.

Trước yêu cầu phát triển mới và việc Phú Quốc đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC 2027, ông Đức cho hay, dự án Trạm biến áp 220kV Phú Quốc được đầu tư hơn 877 tỷ đồng, nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho phát triển kinh tế - xã hội, du lịch chất lượng cao và các sự kiện đối ngoại quan trọng.

Dự án gồm tuyến đường dây 220kV dài hơn 18km, trong đó 2,5km cáp ngầm qua khu vực Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; trạm biến áp có công suất 3 x 250 MVA, thiết kế hiện đại, tự động hóa cao, đáp ứng nhu cầu phụ tải hiện tại và dài hạn.

Ông Nguyễn Phước Đức, Tổng giám đốc EVNSPC phát biểu.

Ông Nguyễn Phước Đức khẳng định EVNSPC sẽ huy động nguồn lực tốt nhất, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương, quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ, sẵn sàng phục vụ APEC 2027 và sự phát triển lâu dài của Phú Quốc.

EVNSPC cam kết tập trung tối đa nguồn lực, dự kiến hoàn thành trạm biến áp này vào tháng 12/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh, Trạm biến áp 220kV Phú Quốc là dự án hạ tầng năng lượng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng bảo đảm cung ứng điện ổn định, an toàn, phục vụ phát triển bền vững Đặc khu Phú Quốc và toàn tỉnh trong giai đoạn tăng tốc.

Theo ông Phong, những năm qua, với sự chỉ đạo của Chính phủ và sự đầu tư đồng bộ của ngành điện, đặc biệt dự án đường dây truyền tải điện 220kV vượt biển, Phú Quốc đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Tuy nhiên, cùng với tốc độ tăng trưởng nhanh của kinh tế và du lịch, nhu cầu điện năng trên đảo tiếp tục gia tăng, đòi hỏi hệ thống lưới điện phải được đầu tư hiện đại, đồng bộ, có tầm nhìn dài hạn. Trước mắt là phục vụ APEC 2027.

Ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang phát biểu.

"Trong bối cảnh đó, việc đầu tư Trạm biến áp 220kV Phú Quốc là yêu cầu tất yếu, chiến lược và cấp bách. Sự cố đứt cáp điện ngầm trên biển vừa qua cho thấy tính cấp bách của dự án này. Nguồn điện ổn định, an toàn là nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, góp phần đưa Phú Quốc vươn tầm khu vực và quốc tế”, ông Phong nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị thi công và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình, sớm đưa dự án vào vận hành hiệu quả.