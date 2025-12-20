Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xây thêm trạm biến áp 220kV ở Phú Quốc để đảm bảo điện cho APEC 2027

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 20/12, tại Đặc khu Phú Quốc (An Giang), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức lễ khởi công Trạm biến áp 220kV Phú Quốc, với tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng tạo nền tảng bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định cho đảo, đặc biệt dịp diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Dự án cũng hướng tới chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

img-2561.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công Trạm biến áp 220kV Phú Quốc, ông Nguyễn Phước Đức - Tổng Giám đốc EVNSPC cho biết, đây là công trình hạ tầng năng lượng đặc biệt quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, an ninh, quốc phòng vùng biển đảo Tây Nam, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đặc khu Phú Quốc.

Theo ông Đức, những năm qua, EVNSPC đã phối hợp với tỉnh An Giang đầu tư nhiều công trình điện trọng điểm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân. Riêng tại Phú Quốc, EVNSPC đã triển khai 2 tuyến cáp điện vượt biển quy mô lớn (vận hành năm 2014 và 2022).

Theo ông Đức Giai đoạn 2021 - 2025, EVNSPC bố trí khoảng 11.741 tỷ đồng đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong đó riêng Phú Quốc được đầu tư 4.033 tỷ đồng, chiếm 34% tổng vốn. Phụ tải điện tại đặc khu tăng trưởng bình quân khoảng 11%/năm.

img-2462.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc tham dự buổi lễ.

Trước yêu cầu phát triển mới và việc Phú Quốc đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC 2027, ông Đức cho hay, dự án Trạm biến áp 220kV Phú Quốc được đầu tư hơn 877 tỷ đồng, nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho phát triển kinh tế - xã hội, du lịch chất lượng cao và các sự kiện đối ngoại quan trọng.

Dự án gồm tuyến đường dây 220kV dài hơn 18km, trong đó 2,5km cáp ngầm qua khu vực Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; trạm biến áp có công suất 3 x 250 MVA, thiết kế hiện đại, tự động hóa cao, đáp ứng nhu cầu phụ tải hiện tại và dài hạn.

img-2543-5699.jpg
Ông Nguyễn Phước Đức, Tổng giám đốc EVNSPC phát biểu.

Ông Nguyễn Phước Đức khẳng định EVNSPC sẽ huy động nguồn lực tốt nhất, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương, quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ, sẵn sàng phục vụ APEC 2027 và sự phát triển lâu dài của Phú Quốc.

EVNSPC cam kết tập trung tối đa nguồn lực, dự kiến hoàn thành trạm biến áp này vào tháng 12/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh, Trạm biến áp 220kV Phú Quốc là dự án hạ tầng năng lượng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng bảo đảm cung ứng điện ổn định, an toàn, phục vụ phát triển bền vững Đặc khu Phú Quốc và toàn tỉnh trong giai đoạn tăng tốc.

Theo ông Phong, những năm qua, với sự chỉ đạo của Chính phủ và sự đầu tư đồng bộ của ngành điện, đặc biệt dự án đường dây truyền tải điện 220kV vượt biển, Phú Quốc đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Tuy nhiên, cùng với tốc độ tăng trưởng nhanh của kinh tế và du lịch, nhu cầu điện năng trên đảo tiếp tục gia tăng, đòi hỏi hệ thống lưới điện phải được đầu tư hiện đại, đồng bộ, có tầm nhìn dài hạn. Trước mắt là phục vụ APEC 2027.

img-2498.jpg
Ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang phát biểu.

"Trong bối cảnh đó, việc đầu tư Trạm biến áp 220kV Phú Quốc là yêu cầu tất yếu, chiến lược và cấp bách. Sự cố đứt cáp điện ngầm trên biển vừa qua cho thấy tính cấp bách của dự án này. Nguồn điện ổn định, an toàn là nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, góp phần đưa Phú Quốc vươn tầm khu vực và quốc tế”, ông Phong nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị thi công và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình, sớm đưa dự án vào vận hành hiệu quả.

z7346158889948-8ae807575c0eaeeeea0218f67cf97397-4852.jpg
EVNSPC cam kết tập trung tối đa nguồn lực, dự kiến hoàn thành tháng 12/2026. Ảnh: Nhật Huy
Nhật Huy
#Phú Quốc #khởi công #dự án #Trạm biến áp 220kV Phú Quốc #An Giang

Xem thêm

Cùng chuyên mục