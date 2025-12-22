Đêm hội giao lưu văn hóa thắp sáng niềm tin cho thanh niên khuyết tật Nghệ An

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực và thúc đẩy hòa nhập xã hội cho thanh niên khuyết tật, tối 20/12, Hội Người khuyết tật tỉnh Nghệ An phối hợp với Công ty Cổ phần Nghị Lực Sống – Doanh nghiệp xã hội, Hội đồng Anh và Hoàng Gia Phát Group tổ chức Đêm hội giao lưu văn hóa dành cho thanh niên khuyết tật. Chương trình là điểm nhấn giàu cảm xúc, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối cộng đồng và tiếp thêm động lực để các bạn trẻ tự tin kiến tạo tương lai.

Bà Nguyễn Thị Vân, đồng sáng lập - Chủ tịch HĐQT Nghị Lực Sống - Doanh Nghiệp Xã Hội phát biểu tại đêm hội giao lưu văn hóa.

Đêm hội diễn ra trong không gian giao lưu ấm áp, nơi những rào cản về thể chất và tâm lý dần được xóa nhòa. Tại đây, các bạn thanh niên khuyết tật có cơ hội thể hiện bản thân, chia sẻ câu chuyện cuộc sống, giao lưu văn hóa địa phương và khẳng định nghị lực vươn lên của chính mình. Chương trình không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn tạo cầu nối để các học viên mở rộng mối quan hệ, tăng cường sự tự tin và gắn kết xã hội.

Trong khuôn khổ sự kiện, phiên đấu giá tác phẩm nghệ thuật mang tên “Nghị lực sáng tạo” của họa sĩ Chu Vinh Đức đã thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu và khách tham dự. Tác phẩm đấu giá không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn truyền tải mạnh mẽ thông điệp về ý chí, khát vọng vượt qua nghịch cảnh. Toàn bộ số tiền 199 triệu đồng thu được từ phiên đấu giá đã được đóng góp vào quỹ hỗ trợ các hoạt động dành cho người khuyết tật tại Nghệ An.

Phần giao lưu của các thanh niên khuyết tật.

Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Văn Thanh – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội về Người khuyết tật Việt Nam – nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của các hoạt động hỗ trợ thanh niên khuyết tật, đồng thời đánh giá cao sự chung tay của các tổ chức và doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện để người khuyết tật phát triển kỹ năng, nâng cao năng lực hòa nhập và hướng tới một tương lai bền vững.

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu và hòa nhập cho thanh niên – Kỹ năng cho Tương lai (S4F)”, do Nghị Lực Sống – Doanh nghiệp Xã hội triển khai, với sự hỗ trợ về chuyên môn và tài chính của Hội đồng Anh, sẽ được thực hiện từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026 tại Nghệ An và Hà Nội. Dự án hướng tới trao quyền cho nữ thanh niên có hoàn cảnh kinh tế – xã hội khó khăn và thanh niên khuyết tật, cung cấp kiến thức và kỹ năng nền tảng của kỹ năng số, kỹ năng nòng cốt (kỹ năng mềm) và các năng lực cần thiết cho môi trường việc làm thế kỷ 21.

Phiên đấu giá tác phẩm nghệ thuật mang tên “Nghị lực sáng tạo” của họa sĩ Chu Vinh Đức.

Trước đó, từ ngày 18 - 21/12/2025, Nghị Lực Sống phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh Nghệ An triển khai khóa tập huấn về kỹ năng số và kỹ năng cốt lõi cho 33 thanh niên khuyết tật đến từ các phường, xã trên địa bàn tỉnh. Khóa học tập trung trang bị kiến thức nhận diện thông tin sai lệch, tăng cường kỹ năng bảo vệ bản thân trong môi trường số, đồng thời bồi dưỡng sự tự tin, chủ động và khả năng thích ứng trước những yêu cầu mới của thị trường lao động. Đêm hội giao lưu văn hóa là cơ hội để các học viên giao lưu, kết nối và chia sẻ những giá trị văn hóa địa phương sau quá trình tham gia tập huấn.

Đêm hội diễn ra trong không gian giao lưu ấm áp, nơi những rào cản về thể chất và tâm lý dần được xóa nhòa.

Khép lại chuỗi hoạt động tại Nghệ An, Đêm hội giao lưu văn hóa không chỉ để lại nhiều cảm xúc tích cực mà còn mở ra niềm tin, hy vọng và những cơ hội mới cho thanh niên khuyết tật trên hành trình hòa nhập cộng đồng và phát triển bền vững.