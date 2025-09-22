Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Xây dựng trung tâm huấn luyện chuyên biệt cho Thể thao người khuyết tật Việt Nam

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 22/9, Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Paralympic Việt Nam (11/9/1995 -11/9/2025) đã diễn ra tại Hà Nội, trở thành dịp để nhìn lại chặng đường 30 năm đầy tự hào của thể thao người khuyết tật Việt Nam, đồng thời định hướng tương lai với những bước tiến chiến lược.

1-9818.jpg
Phó thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Uỷ ban Paralympic Việt Nam.

Trong suốt ba thập kỷ, Hiệp hội Thể thao Người khuyết tật Việt Nam (nay là Ủy ban Thể thao Người khuyết tật (Paralympic) Việt Nam) đã dẫn dắt phong trào thể thao người khuyết tật hội nhập sâu rộng với Paralympic khu vực, châu lục và thế giới.

Những thành tích nổi bật của thể thao người khuyết tật Việt Nam trên đấu trường quốc tế đã khẳng định vị thế của các vận động viên Việt Nam. Tại Paralympic 2016, đoàn Việt Nam giành 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ; tại ASIAN Para Games 2018 giành 8 HCV; ASEAN Para Games 2023 là 66 HCV, 59 HCB và 78 HCĐ; Paralympic 2021 và 2024 tiếp tục mang về 1 HCB và 1 HCĐ.

Những gương mặt tiêu biểu như Lê Văn Công, Châu Hoàng Tuyết Loan, Đặng Thị Linh Phượng, Nguyễn Bình An (cử tạ); Nguyễn Thành Trung, Võ Thanh Tùng, Trịnh Thị Bích Như, Lê Tiến Đạt, Đỗ Thanh Hải, Vi Thị Hằng (bơi); Cao Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Hải (điền kinh)… đã góp phần làm rạng danh thể thao người khuyết tật Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

2-6768.jpg
VĐV Lê Văn Công nhận phần thưởng từ Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái.

Tại buổi lễ, Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu: “Những tấm huy chương mà các vận động viên giành được trong 30 năm qua, những kỷ lục được thiết lập không chỉ là kết quả nỗ lực cá nhân, mà còn là kết tinh của ý chí, của nghị lực vượt lên số phận. Đó là minh chứng cho tinh thần Việt Nam: kiên cường, bất khuất, dám ước mơ, với quyết tâm chinh phục, giành chiến thắng".

Phó thủ tướng Mai Văn Chính cũng đưa ra những chỉ đạo quan trọng cho định hướng phát triển thể thao người khuyết tật đến năm 2030 và xa hơn. Trong đó, một nhiệm vụ trọng tâm là đầu tư mạnh mẽ cho cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tập luyện và thi đấu, phát triển con người, xây dựng trung tâm huấn luyện chuyên biệt, hỗ trợ dinh dưỡng, y sinh học thể thao và định hướng nghề nghiệp cho vận động viên sau khi giải nghệ.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách để bảo đảm sự bình đẳng, công bằng và kịp thời trong đãi ngộ, khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên người khuyết tật; tăng cường công tác tuyên truyền, tôn vinh những câu chuyện truyền cảm hứng, những tấm gương vượt khó của thể thao người khuyết tật; đẩy mạnh xã hội hóa, tích cực huy động các nguồn lực xã hội, khuyến khích sự đồng hành của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; mở rộng hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia, đồng thời phát huy vai trò, vị thế của Việt Nam trong phong trào Paralympic khu vực và thế giới.

Trọng Đạt
#Thể thao người khuyết tật Việt Nam #Paralympic Việt Nam #Thành tích quốc tế #Đào tạo vận động viên #Hợp tác quốc tế #Phát triển thể thao bền vững #Nghị lực vượt khó

Xem thêm

Cùng chuyên mục