Xây dựng trung tâm huấn luyện chuyên biệt cho Thể thao người khuyết tật Việt Nam

TPO - Ngày 22/9, Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Paralympic Việt Nam (11/9/1995 -11/9/2025) đã diễn ra tại Hà Nội, trở thành dịp để nhìn lại chặng đường 30 năm đầy tự hào của thể thao người khuyết tật Việt Nam, đồng thời định hướng tương lai với những bước tiến chiến lược.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Uỷ ban Paralympic Việt Nam.

Trong suốt ba thập kỷ, Hiệp hội Thể thao Người khuyết tật Việt Nam (nay là Ủy ban Thể thao Người khuyết tật (Paralympic) Việt Nam) đã dẫn dắt phong trào thể thao người khuyết tật hội nhập sâu rộng với Paralympic khu vực, châu lục và thế giới.

Những thành tích nổi bật của thể thao người khuyết tật Việt Nam trên đấu trường quốc tế đã khẳng định vị thế của các vận động viên Việt Nam. Tại Paralympic 2016, đoàn Việt Nam giành 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ; tại ASIAN Para Games 2018 giành 8 HCV; ASEAN Para Games 2023 là 66 HCV, 59 HCB và 78 HCĐ; Paralympic 2021 và 2024 tiếp tục mang về 1 HCB và 1 HCĐ.

Những gương mặt tiêu biểu như Lê Văn Công, Châu Hoàng Tuyết Loan, Đặng Thị Linh Phượng, Nguyễn Bình An (cử tạ); Nguyễn Thành Trung, Võ Thanh Tùng, Trịnh Thị Bích Như, Lê Tiến Đạt, Đỗ Thanh Hải, Vi Thị Hằng (bơi); Cao Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Hải (điền kinh)… đã góp phần làm rạng danh thể thao người khuyết tật Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

VĐV Lê Văn Công nhận phần thưởng từ Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái.

Tại buổi lễ, Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu: “Những tấm huy chương mà các vận động viên giành được trong 30 năm qua, những kỷ lục được thiết lập không chỉ là kết quả nỗ lực cá nhân, mà còn là kết tinh của ý chí, của nghị lực vượt lên số phận. Đó là minh chứng cho tinh thần Việt Nam: kiên cường, bất khuất, dám ước mơ, với quyết tâm chinh phục, giành chiến thắng".

Phó thủ tướng Mai Văn Chính cũng đưa ra những chỉ đạo quan trọng cho định hướng phát triển thể thao người khuyết tật đến năm 2030 và xa hơn. Trong đó, một nhiệm vụ trọng tâm là đầu tư mạnh mẽ cho cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tập luyện và thi đấu, phát triển con người, xây dựng trung tâm huấn luyện chuyên biệt, hỗ trợ dinh dưỡng, y sinh học thể thao và định hướng nghề nghiệp cho vận động viên sau khi giải nghệ.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách để bảo đảm sự bình đẳng, công bằng và kịp thời trong đãi ngộ, khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên người khuyết tật; tăng cường công tác tuyên truyền, tôn vinh những câu chuyện truyền cảm hứng, những tấm gương vượt khó của thể thao người khuyết tật; đẩy mạnh xã hội hóa, tích cực huy động các nguồn lực xã hội, khuyến khích sự đồng hành của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; mở rộng hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia, đồng thời phát huy vai trò, vị thế của Việt Nam trong phong trào Paralympic khu vực và thế giới.